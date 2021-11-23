Привитые южноуральцы получат скидку на билеты в театры, музеи

Жителей Челябинской области, привитые против коронавирусной инфекции COVID-19, получат скидку на посещение региональных организаций культуры.

Как сообщает минкульт, акция стартовала 22 ноября и будет проходить в 10 учреждениях, подведомственных министерству. Это театр кукол, Молодежный театр, театр оперы и балеты, Камерный, театр драмы и златоустовский театр «Омнибус», Челябинская филармония, мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история», исторический музей Южного Урала и музей изобразительных искусств.

В каждом из этих культурных учреждений при предъявлении QR-кода можно будет разово получить скидку в размере 50 % от стоимости билета на репертуарные мероприятия уточнили в минкульте. Скидка будет действовать вплоть до 31 декабря

Акция не действует в рамках программы «Пушкинская карта».