Проблема некорректной работы пунктов весогабаритного контроля попала в поле зрения прокуратуры Челябинской области

Проблема некорректной работы автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средства в Челябинской области, о которой агентство «Урал-пресс-информ» уже писало ранее, попала в поле зрения прокуратуры Челябинской области.

Данный вопрос был рассмотрен на заседании Общественного совета по защите малого и среднего бизнеса, которое прошло под председательством исполняющего обязанности прокурора региона Павла Вепрева вчера, шестого октября.

В работе совещания приняли участие сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области, Челябинского УФАС, министерства экономического развития региона, аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области, а также представители общественных объединений, предпринимателей региона и грузоперевозчиков.

Как сообщает пресс-центр областной прокуратуры, на заседании обсуждались вопросы корректности работы комплексов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Челябинской области.

«Нарушения правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, установленные с использованием автоматической фото (видео) фиксации являются основанием для привлечения собственников (владельцев) транспортных средств к ответственности по статье 12.21.1 КоАП РФ в виде штрафа в размере от 150-ти до 500 тысяч рублей», - отметили в прокуратуре региона.

Тем временем, бизнес-сообщество крайне озабочено данной ситуацией, ведь некорректная работа пунктов может привести к перебоям в доставках товаров и материальных ценностей на территорию Челябинской области – перевозчики просто откажутся оказывать услуги по доставке грузов в регион.

Прокуратура региона, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области и областная Госавтоинспекция отмечают значительный рост обращений предпринимателей по данному вопросу.

Сложившаяся ситуация снижает инвестиционную привлекательность региона, вызывает негатив у большого числа людей.

Чтобы решить обозначенную проблему, участники Общественного совета выработали рекомендации и определили направления совместной деятельности заинтересованных ведомств.

Напомним, в середине сентября миндортранс Челябинской области, прислушавшись к жалобам перевозчиков, раньше требуемого срока начал ежегодную проверку пунктов весогабаритного контроля в регионе, корректность работы которых, как уже было сказано, вызывает сомнения у многих представителей сферы грузоперевозок.

Данную проблему не оставил без внимания и челябинский политолог Александр Подопригора.

«Этот сюжет непрост для краткого изложения, но суть его в том, что большое число предпринимателей самого разного калибра, чей бизнес связан с перевозкой грузов по дорогам области, постоянно несет большие потери из-за ненадлежащей работы автоматических комплексов весогабаритного контроля, расположенных на региональных автодорогах. Говоря проще, федеральным законодательством предусмотрены нормы и допуски по весу и габаритам грузовых автомобилей – за превышение этих норм, которые как раз и фиксируют автоматические комплексы, предприниматели получают от ГИБДД большие штрафы. С начала года и по 16 июля в регионе было составлено 53,5 тысячи актов и выписано 1700 штрафов, некоторые из которых достигали размеров от пяти до 50-ти миллионов рублей», - подчеркнул Подопригора.

Он отмечает, что суть конфликта в следующем: «большая часть этих штрафов, как считают предприниматели – и отстаивают свою позицию в судах – незаконные».

«В Челябинской области сложилась уникальная ситуация, идущая вразрез с федеральным законодательством: если на российском уровне предусмотрен допуск габаритов грузовика в 6,5 сантиметра, то у нас он строго ограничен тремя сантиметрами. Именно отсюда – обилие штрафов, судов и потерь бизнеса, который старается теперь всячески избегать челябинских дорог», - заметил политолог.

Александр Подопригора сообщил также, что на заседании под председательством Павла Вепрева не раз звучал вопрос: «Почему властям области не решить проблему, просто изменив настройки аппаратуры и увеличив допуск по габаритам до максимального – 6,5 сантиметра (как это сделано, например, в Свердловской области, а Самарская область сейчас вообще выходит на Москву с предложением сделать допуск в 16 сантиметров)?».

Также Александр Подопригора цитирует заместителя министра дорожного хозяйства Челябинской области Станислава Харченко, который заявил, что поменять настройки нельзя, так как «иностранное оборудование, в свое время закупленное областью, не предусматривает такой возможности: три сантиметра – и баста!»

«Если хотим сделать допуск в 6,5 сантиметра, нужно закупать новое оборудование, а это миллиардные расходы. Причем, как следовало из слов чиновника, такое оборудование установлено едва ли не в одной только Челябинской области – в большинстве других регионов оборудование нормальное и такой проблемы вообще не существует», - написал в своем блоге Александр Подопригора.

С последним утверждением можно поспорить. Так, национальная ассоциация «Грузавтотранс», посетившая Челябинскую область в конце августа текущего года с антикоррупционным пробегом в поддержку перевозчиков, которые, по мнению организаторов акции, являются заложниками несовершенного законодательства и некорректной работы автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК), заявляла, что такая ситуация – типична для всей страны. И жалобы поступают отовсюду.

Из-за того, что измерение веса и габаритов грузового транспорта происходит некорректно, перевозчиков штрафуют на крупные суммы повсеместно. Так что данная проблема не местечковая, а общероссийская.