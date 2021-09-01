Автопробегом – по коррупции: «Новые люди» встали на защиту российских грузоперевозчиков

Национальная ассоциация «Грузавтотранс» и партия «Новые люди» побывали в Челябинской области с антикоррупционным пробегом в поддержку перевозчиков, которые, по мнению организаторов акции, являются заложниками несовершенного законодательства и некорректной работы автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК).

Автопробег, возглавляемый президентом «Грузавтотранса», председателем комитета по транспорту партии «Новые люди» Владимиром Матягиным, проходит по всей стране. За месяц экипаж группы общественного контроля объедет 16 регионов России с целью проверки корректности работы таких пунктов и соблюдения регламента приказа минтранса РФ №348 структурами, обеспечивающими работу АПВГК.

До прибытия на Южный Урал его участники уже проехали шесть российских регионов. В Челябинской области их заинтересовала рамка весогабаритного контроля, установленная на региональной автомобильной трассе у поселка Полетаево.

Представитель партии «Новые люди» Денис Лезин, принявший участие в проверке пункта, отметил, что цель организаторов пробега навести порядок в данной сфере – очень правильная.

«Мы понимаем, что грузоперевозки – это кровеносная система нашей страны. Огромные штрафы, которые вынуждены платить перевозчики вследствие некорректной работы рамок весогабаритного контроля, отражаются на стоимости продуктов питания, товаров народного потребления и, соответственно, бьют по кошельку россиян», - подчеркнул Денис Лезин.

Владимир Матягин констатировал, что системные нарушения в работе АПВГК типичны для всей страны, и Челябинская область не стала исключением. Из-за того, что измерение веса и габаритов грузового транспорта происходит некорректно, перевозчиков штрафуют на крупные суммы – в размере от ста до пятисот тысяч рублей.

В присутствии единомышленников и перевозчиков президент «Грузавтотранса» исследовал участок трассы, где в полотно вмонтированы датчики веса, провел замеры колейности, уклонов и наклонов. Состояние дорожного полотна в месте установки пункта он оценил как не соответствующее заявляемым требованиям.

«Одно из первых нарушений – установка пункта вблизи поворота, что недопустимо. Подъезжая, перевозчик начинает притормаживать – возникает определенное колебание и, соответственно, происходит большее давление на полотно. Замер рулеткой показал наличие серьезного уклона. Также мы видим небольшую колейность, а вот идеально ровной поверхности не наблюдаем, тогда как, согласно инструкции производителя по эксплуатации весов, уклоны, наклоны, колейность недопустимы. Все эти факторы влияют на корректность взвешивания», - подчеркнул Владимир Матягин.

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Толщина асфальта в месте установки датчиков, добавил эксперт, также должна строго соответствовать техническому регламенту, в противном случае весы не смогут работать корректно.

«Также в нашей стране существует проблема, связанная с негабаритом: машина проезжает, ветер дует – тент раздувается, и перевозчиков также штрафуют. Суммы штрафов огромные – от ста тысяч рублей до полумиллиона. Мы задаемся вопросом: если тент раздулся из-за погодных условий, какой закон нарушил перевозчик? Если избыток веса, понятно, что наносится ущерб дорожному полотну, государству. А тент? Здесь мы видим нелогичность законодательства. По данной теме мы общались со специалистами института метрологии имени Менделеева в Санкт-Петербурге. Они подтвердили, что существующий подход к измерению веса и габаритов транспорта перевозчиков необъективен - внешние факторы серьезно влияет на корректность работы весов», - отметил Владимир Матягин.

Еще одним нарушением, выявленным на пункте весогабаритного контроля в Полетаево, является отсутствие пломбы на ящике с метрологическим оборудованием. Теоретически в работу оборудования может вмешаться любой человек.

«Пломба может вскрываться лишь в присутствии комиссии. Так что это тоже грубейшее нарушение регламента эксплуатации пункта», - сказал эксперт.

«Грузавтотранс» и «Новые люди» считают, что Россия должна пойти путем Австрии, где перевозчики после каждого пункта весогабаритного контроля могут осуществить контрольное статическое взвешивание – в случае, если на табло загорелся красный свет, свидетельствующий о нарушении с их стороны после взвешивания динамического.

«Это было бы справедливое решение по отношению к людям, которые ничего не нарушали», - подчеркнул президент Национальной ассоциации «Грузавтотранс».

Владимир Матягин рассказал, что информация о нарушениях в деятельности АПВГК стекается к ним от перевозчиков со всей страны. И это хорошо, ведь, только объединяясь, коллективно, ситуацию можно изменить.

«Мы объявляем всероссийский флешмоб по проверке каждого пункта весогабаритного контроля страны, приглашаем перевозчиков и активистов партии «Новые люди» создавать в своих регионах общественный контроль, подключаться к проверке состояния дорожного полотна, колейности, наличия пломб, уклонов-наклонов. Информацию присылайте в нашу ассоциацию, мы поможем, направим», - заверил Владимир Матягин.

Он отметил, что автоматических пунктов весогабаритного контроля становится все больше. И, если сейчас не добиться корректного взвешивания, перевозчики будут массово уходить с рынка, и российская экономика может встать.