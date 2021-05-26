Проблемами с водой в территориях Челябинской области занялись прокуроры

Проблемами с подачей воды в территориях Челябинской области занялись прокуроры.

О начатых проверках по фактам ограничения водоснабжения населения в связи с установившейся аномально высокой температурой воздуха в муниципальных образованиях сегодня, 26 мая, сообщили в пресс-центре надзорного ведомства региона.

Прокуроры Копейска, Коркино, Еткульского района, Карталов лично выезжали в населенные пункты, где имеются проблемы с водоснабжением.

«Во взаимодействии с населением, с привлечением регионального министерства строительства и инфраструктуры, органа государственного жилищного надзора выясняются причины ограничения водоснабжения/снижения давления в водопроводных сетях, устанавливается фактический объем подачи коммунального ресурса», - рассказали в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

По результатам проверок прокурорами будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за организацию водоснабжения на территориях муниципальных образований.

Ситуация находится на контроле в прокуратуре региона.

Кроме того, с 26-го мая контроль за ходом устранения причин ограничения подачи воды осуществляется лично министром строительства и инфраструктуры региона с выездом на места.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», губернатор Челябинской области Алексей Текслер направил в ряд проблемных территорий, жители которых взывают о помощи, не только минстрой, но и своих заместителей.