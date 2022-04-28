Проект ЮУрГУ по реинжинирингу способствует импортозамещению технического оборудования

Южно-Уральский государственный университет успешно развивает проекты по импортозамещению, которые привлекают молодых специалистов.

В настоящее время в Якутии проходит испытания арктический автобус, способный не только функционировать в условиях Крайнего Севера, но и оснащенный жилым модулем для полного автономного жизнеобеспечения пассажиров при аварийных ситуациях.

Инженеры-конструкторы НИИ Опытного машиностроения ЮУрГУ занимаются разработкой конструкторской документации, подбором материалов для производства транспортных средств и промышленного оборудования, аналогов которым в стране пока нет.

Аспиранты и молодые ученые политехнического института ЮУрГУ работают в Центре компьютерного инжиниринга над проектами, направленными на создание новых машин и оборудования, которыми возможно заместить импортные аналоги.

«Наша задача – выполнить реинжиниринг. Мы берем существующее оборудование, создаем 3D модель и разрабатываем конструкторскую документацию. По просьбе заказчика мы исследуем материал ответственных узлов, потом рекомендуем марку стали, технологию ее обработки и производства. Сегодня мы выполняем ряд работ для предприятий: Ростсельмаш, АЗ Урал, Меркатор Калуга. Мы получаем техническое задание от партнеров, делаем реинжиниринг станков, коммунальной техники и автотранспорта. В новых условиях это, несомненно, будет востребовано», - отметил Рамиль Закиров, директор НИИ Опытного машиностроения ЮУрГУ, кандидат технических наук.

Наиболее значимым проектом является создание арктического автобуса и автопоезда для АЗ УРАЛ (Миасс). Этот проект выполняется совместно с МГТУ имени Баумана (Москва) в рамках работы Уральского НОЦ «Передовые производственные технологии и материалы», созданного для решения научно-технологических задач с целью прорывного развития по приоритетным направлениям и повышения конкурентоспособности экономики региона. Значение этого проекта трудно переоценить, потому что есть удаленные поселки в Якутии, добраться до которых почти невозможно из-за бездорожья и экстремальных холодов.

Недавно начат проект по разработке конструкторской документации для создания аэродромной машины совместно с предприятием «Спецагрегат» (Миасс). В России нет своей техники по уборке взлетно-посадочных полос в аэропортах. Заинтересован в производстве таких машин и завод Кургандормаш.

«Наши инженеры разрабатывают навесное оборудование для российских автомобилей «Урал» и «КАМАЗ», которые потом можно будет использовать для уборки снега с взлетно-посадочной полосы. Сейчас для нас готовят техническое задание, по которому завод начнет производство двух малогабаритных коммунальных машин для уборки внутридомовых территорий и тротуаров. На сегодняшний день для этих целей применяется только импортная техника. Поэтому мы будем рады принять в свою команду молодых специалистов, обладающих желанием внести свой вклад в разработку техники отечественного производства, получить реальный опыт работы инженером и поучаствовать в этих проектах», - добавил Рамиль Закиров.

НИИ Опытного машиностроения сотрудничает с кафедрой физико-химии материалов и с кафедрой технической механики. Выпускники аэрокосмического, автотранспортного, машиностроительного и металлургического направлений уже успешно работают в команде.

Уральский межрегиональный научно-образовательный центр «Передовые производственные технологии и материалы» (УМНОЦ) создан в рамках национального проекта «Наука» для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. Центр участвует в получении конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализации, а также подготовке кадров. В развитии УМНОЦ активное участие принимают ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей – УрФУ, ЮУрГУ и КГУ.

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СМИ о Южно-Уральском государственном университете:

Урал-пресс-информ: Импортозамещение: создание машин для аэродромов инженерами ЮУрГУ

Expert-ural.com: Выпуск спецтехники для всесезонного обслуживания взлетно-посадочных полос, не имеющей аналогов в России, запустили в Миассе

1obl.ru: ЮУрГУ изготовит для фонда «Русь» погрузчик

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