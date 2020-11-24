Прогнозы по коронавирусу на конец 2020 года и на 2021 год

В декабре 2020 года ситуация по коронавирусной инфекции Covid-19 может обостриться. К марту 2021 года степень агрессивности ковида может снизиться, но до конца будущего года он так и не исчезнет из повестки дня.

Такой прогноз дал директор Уральского астрологического института, ученик Павла Глобы Олег Лушников на брифинге в АиФ-Челябинск.

Астролог напомнил, коронавирус появился в ноябре 2019 года (под декабрьские затмения) и весь цикл затмений 2020 года цикл этого года эта тема передавалась как эстафетная палочка. «Под декабрьское затмение (14 декабря 2020 года ожидается полное солнечное затмение – прим. ред.), скорей всего, обострится и эпидемиологическая составляющая», - дает прогноз астролог.

Олег Лушников напомнил, что коронавирус появился на соединении трех дальних планет – Сатурн, Юпитер и Плутон в Козероге. Они будут расходиться в конце зимы- начале весны 2021 года. И в этот период степень воздействия этого вируса, вполне вероятно, станет ниже. Возможно, что и пандемия пойдет на спад.

В то же время квадрат Марса с Нептуном, давший серьезные вспышки заболеваемости в 2020 году, будет еще 10 апреля 2021 года. «Вероятно, тема коронавируса будет сохраняться также в сентябре и в декабре 2021 года. Скорей всего, весь будущий год коронавирус не уйдет с повестки дня, что подтверждают и эпидемиологи. Но степень агрессивности он потеряет в конце февраля – марте 2021 года», - уточнил Олег Лушников.

Астролог предупреждает, что существует опасность того, что ковид – не единственный вирус, который нас ожидает в ближайшие годы. «Скорей всего, мы можем столкнуться с более серьезной эпидемией года через два-три, - предсказал Олег Лушников. - Стресс-прививка для планеты произошла, возможно, это нам поможет побороть ту опасность, которая в перспективе, возможно, появится».