В Чурилово в мороз 14 домов, школа и детсад остались без тепла

В Челябинской области за сутки подтвержден 291 новый случай ковида

Прокуратура организовала проверку по факту отключения отопления в Чурилово

Страшная авария в Челябинске: иномарка после ДТП влетела в столб

Ты для меня умер...»

В Челябинской области привито от ковида более 11,8 тысячи жителей

В Челябинской области вдвое сократят число коек для лечения пациентов с ковидом

Прокуратура организовала проверку по факту отключения отопления в Чурилово

Прокуратурой Тракторозаводского района Челябинска проводится проверка по факту отключения теплоснабжения в 14 многоквартирных домах и социальных объектах по улице Конструктора Духова.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, по факту того, что в Чурилово люди в мороз остались без отопления, надзорное ведомство начало проверку.

В ходе проверки будет дана оценка исполнения уполномоченными органами и организациями обязанностей, возложенных жилищным законодательством, в том числе, по организации теплоснабжения, оказанию коммунальных услуг надлежащего качества.

Ранее агентство «Урал-пресс-информ» сообщало, что 23 января, почти полтора десятка жилых домов и социальные объекты в Чурилово (Челябинский городской округ) остались без теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Работы по устранению коммунальной аварии проводит муниципальное унитарное предприятие «Челябинские коммунальные тепловые сети» (МУП «ЧКТС»). Ситуация на контроле Управления ЖКХ.

Планируется, что аварийные работы удастся завершить к 17 часам сегодняшнего дня.