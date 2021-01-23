Прокуратура организовала проверку по факту отключения отопления в Чурилово

Прокуратурой Тракторозаводского района Челябинска проводится проверка по факту отключения теплоснабжения в 14 многоквартирных домах и социальных объектах по улице Конструктора Духова.
Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, по факту того, что в Чурилово люди в мороз остались без отопления, надзорное ведомство начало проверку.
В ходе проверки будет дана оценка исполнения уполномоченными органами и организациями обязанностей, возложенных жилищным законодательством, в том числе, по организации теплоснабжения, оказанию коммунальных услуг надлежащего качества.
Ранее агентство «Урал-пресс-информ» сообщало, что 23 января, почти полтора десятка жилых домов и социальные объекты в Чурилово (Челябинский городской округ) остались без теплоснабжения и горячего водоснабжения.
Работы по устранению коммунальной аварии проводит муниципальное унитарное предприятие «Челябинские коммунальные тепловые сети» (МУП «ЧКТС»). Ситуация на контроле Управления ЖКХ.
Планируется, что аварийные работы удастся завершить к 17 часам сегодняшнего дня.