В Чурилово в мороз 14 домов, школа и детсад остались без тепла

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В Чурилово в мороз 14 домов, школа и детсад остались без тепла

В субботу, 23 января, почти полтора десятка жилых домов и социальные объекты в Чурилово (Челябинский городской округ) остались без теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Коммунальная авария – повреждение на теплотрассе - произошла в 10 часов 30 минут.

«В связи с повреждением на теплотрассе (Д300) и выходом воды на поверхность сегодня, 23 января, отключено отопление и ГВС в 14 жилых домах, школе и детском садике по улице Конструктора Духова», - сообщает администрация Челябинска.

Работы по устранению коммунальной аварии проводит муниципальное унитарное предприятие «Челябинские коммунальные тепловые сети» (МУП «ЧКТС»). Ситуация на контроле Управления ЖКХ.

Планируется, что аварийные работы удастся завершить к 17 часам сегодняшнего дня. И тогда начнут подавать тепло в отключенные дома. Жителям придется почти весь морозный день провести без теплоснабжения и горячей воды.

По данным Челябинского Гидрометцентра, сегодня утром в Челябинске было минус 28 градусов, днем синоптики обещают минус 24-26 градусов.