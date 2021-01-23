В Чурилово в мороз 14 домов, школа и детсад остались без тепла

В субботу, 23 января, почти полтора десятка жилых домов и социальные объекты в Чурилово (Челябинский городской округ) остались без теплоснабжения и горячего водоснабжения.
Коммунальная авария – повреждение на теплотрассе - произошла в 10 часов 30 минут.
«В связи с повреждением на теплотрассе (Д300) и выходом воды на поверхность сегодня, 23 января, отключено отопление и ГВС в 14 жилых домах, школе и детском садике по улице Конструктора Духова», - сообщает администрация Челябинска.
Работы по устранению коммунальной аварии проводит муниципальное унитарное предприятие «Челябинские коммунальные тепловые сети» (МУП «ЧКТС»). Ситуация на контроле Управления ЖКХ.
Планируется, что аварийные работы удастся завершить к 17 часам сегодняшнего дня. И тогда начнут подавать тепло в отключенные дома. Жителям придется почти весь морозный день провести без теплоснабжения и горячей воды.
По данным Челябинского Гидрометцентра, сегодня утром в Челябинске было минус 28 градусов, днем синоптики обещают минус 24-26 градусов.