Против мусора всем миром: в Челябинске 24 апреля пройдет общегородской субботник

Общегородской субботник в Челябинске пройдет 24-го апреля. Об этом сообщил замглавы южноуральской столицы по городскому хозяйству Александр Астахов.

В настоящее время (начиная с прошлой недели) санитарную очистку областного центра активно проводят жилищные, сетевые, бюджетные организации, коммерческие предприятия, студенты.

«В каждом районе Челябинска определены территории, составлены графики уборки», - доложил Александр Астахов на аппаратном совещании в городской мэрии в понедельник, 19-го апреля.

Он напомнил, что на прошлой неделе активно убирали свои территории коллективы районных администраций. На этой работа будет продолжена.

Глава Челябинска Наталья Котова, заметив, что на прошедшей неделе о своей готовности принять участие в уборке города заявляли сотрудники областного правительства, поручила Астахову организовать их выход в соответствии с графиком.