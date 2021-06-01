Прыг-скок: пустующие кадки на проспекте Ленина в Челябинске оценили собаки

Свято место пусто не бывает: пустующие каменные кадки на пересечении проспекта Ленина и улицы Володарского в Челябинске облюбовали собаки.

Видео о прыгающих по кадкам домашних питомцах опубликовали в сообществе «Наш Челябинск» в ВКонтакте. Четвероногие оценили малые архитектурные формы, установленные рядом с педагогическим университетом, по достоинству - две собаки синхронно (и очень бодро) прыгали из одной кадки в другую: к собственному удовольствию и к удовольствию своего хозяина, который держал любимцев на поводке и был совершенно не против их забав. Вероятно, мужчина решил, что кадки, раз в них все равно ничего не растет, – самое подходящее место для дрессировки собак.

Напомним, растения в кадках на пересечении Володарского и проспекта Ленина, высаженные в прошлом году, погибли: посадочный материал был некачественным, и власти Центрального района знали об этом изначально, поэтому работы у подрядчика не принимали и не оплачивали. В мае этого года глава района Виктор Ереклинцев, отвечая на вопрос мэра Челябинска Натальи Котовой о том, долго ли будут пустовать кадки, сообщил, что вместе со специалистами решает, что посадить взамен высохших хвойных. Котова призвала его поторопиться.

Как сообщил Виктор Ереклинцев агентству «Урал-пресс-информ» сегодня, первого июня, решение вот-вот будет принято. Он пообещал предоставить информацию до конца недели. А пока собаки могут и дальше прыгать по кадкам.