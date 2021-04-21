Президент России Владимир Путин поручил расширить программу диспансеризации и профосмотров и реализовать дополнительные меры по борьбе с заболеваниями, являющимися причинами преждевременной причинами смертности.

«Прошу Правительство, Минздрав совместно с субъектами Федерации с учётом текущей эпидемиологической ситуации расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров, запустить их в полном объёме с первого июля текущего года для людей всех возрастов», - заявил глава государства, оглашая Послание Федеральному собранию.

Напомним, в 2020 году регионы вынуждены были приостановить диспансеризацию и профосмотры в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID- 19. Часть больниц была перепрофилирована под ковидные базы (в Челябинской области – 29 медицинских учреждений). Был сокращен, а в ряде случаев и приостановлен плановый прием пациентов. «А это означает риск обострения хронических заболеваний или опасность пропустить, вовремя не заметить, не распознать болезнь», - подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства отметил важность в этом году нарастить объемы диспансеризации и увеличить охват обследуемого населения. «В ближайшее время нарастим для регионов поставки мобильных медицинских диагностических комплексов», - отметил президент.

Владимир Путин призвал обратить особое внимание на заболевания, которые являются причинами преждевременной смертности – сердечно-сосудистые, онкологические.

«Поручаю Правительству реализовать дополнительные меры по противодействию болезням, которые являются основными причинами преждевременной смертности. Это, как уже сказал, сердечно-сосудистые заболевания и, кроме того, злокачественные новообразования, болезни органов дыхания, - поручил Владимир Путин. - Много молодых жизней уносит и гепатит C. Здесь тоже необходимы решения, которые позволят в горизонте десятилетия свести к минимуму эту опасность для здоровья нации».

В Челябинской области диспансеризация населения и профосмотры были приостановлены осенью 2020 года в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и возобновлены с февраля 2021 года.

«В Челябинской области с переходом на второй этап снятия ограничительных мероприятий с первого февраля 2021 года возобновлено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения, в том числе граждан в возрасте 65 лет», - пояснили в минздраве региона.

Помимо медицинских организаций по всей области, в регионе работает 17 мобильных бригад, есть также современные и проходимые ФАПы на колёсах.

В 2020 году из федерального бюджета было выделено 112,8 миллиона рублей на приобретение 10 мобильных передвижных комплексов. Они распределены в Областную больницу Троицка, а также районные больницы поселка Бреды, сел Миасское, Октябрьское, Еткуль, Аргаяш, городов Касли и Нязепетровска.

В мобильном ФАПе есть все необходимое для оказания первичной медицинской помощи, проведения осмотров, диспансеризаций, лабораторных исследований