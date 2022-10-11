Работа над ошибками: подрядчик заново укладывает асфальт перед челябинским ДК

Глава Ленинского района Челябинска Александр Орел сообщил о скором завершении благоустройства площади по улице Новороссийской перед бывшим ДК ЧЗМК, где в настоящее время располагается Театр современного танца.

«Не без проблем дается нам этот объект», - написал чиновник на своей странице в ВКонтакте, пояснив, что еще в августе подрядная организация уложила асфальт, качество которого в ходе визуального контроля вызвало у районных властей сомнения. Как оказалось, асфальт действительно оказался ненадлежащего качества, что было подтверждено лабораторно.

Как рассказал Александр Орел, подрядчику направили уведомление о необходимости замены асфальтового покрытия.

Работу над ошибками исполнитель контракта начал в минувшие выходные, сняв свежий, но некачественный асфальт и приступив к укладке покрытия по новой.

«Визуально смотрится неплохо, обязательно проведем лабораторное исследование», - заявил Александр Орел.

Напомним, о начале благоустройства площади перед ДК ЧЗМК, в котором сегодня располагается не только театр современного танца Ольги Пона, но и другие творческие коллективы, глава Ленинского района сообщил в первой декаде июля текущего года.

Тогда Александр Орел рассказал, что в рамках контракта подрядчик проведет работы по мощению территории тротуарной плиткой, установит лавочки, урны, арт-объект «Дерево», а особое внимание будет уделено озеленению территории, на которой не было ни одного дерева: будет высажено 14 крупномеров (липа, яблоня, лиственница), более 50 кустарников, устроены цветники из многолетних трав.

Также летом чиновник сообщил, что территория перед дворцом культуры будет использоваться как площадка для проведения массовых мероприятий и концертов коллективов ДК, а сцену для этого изготовит и установит сам Челябинский завод металлоконструкций.

Отметим, площадь перед дворцом культуры благоустраивают по программе «Инициативное бюджетирование».

ФОТО: Страница Александра Орла в ВК