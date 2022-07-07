Жители Ленинского района радуются благоустройству площади перед бывшим ДК

Жители Ленинского района Челябинска радуются началу благоустройства площади перед бывшим дворцом культуры ЧЗМК.

О реализации проекта сегодня, седьмого июля, на своей странице в ВКонтакте рассказал глава района Александр Орел.

«Приступили к благоустройству площади перед ДК ЧЗМК, в котором располагается театр современного танца Ольги Пона и другие творческие коллективы. В рамках контракта подрядчик проведет работы по мощению территории тротуарной плиткой, установит лавочки и урны. Украшением станет арт-объект «Дерево». Особое внимание уделено озеленению территории, на которой сегодня нет ни одного дерева: будет высажено 14 крупномеров (липа, яблоня, лиственница), более 50 кустарников, устроены цветники из многолетних трав», - порадовал ленинцев Александр Орел.

По его словам, площадь будет использоваться как площадка для проведения массовых мероприятий и концертов коллективов дворца. Сцену для этого изготовит и установит АО «Челябинский завод металлоконструкций».

Жители радостно комментируют новость: «Видно, как преображается Ленинский район, это здорово!»; «Вчера ехал в сад, вижу - процесс идет! «Металлка» будет новым местом притяжения. Отлично, Александр Орел»; «Всегда радуюсь таким новостям!»; «Ну очень замечательно!!!»; «Спасибо за заботу о благоустройстве района, это очень нужное дело».

Напомним, ранее о том, как будет выглядеть данная площадь, челябинцам рассказывали специалисты управления по архитектурно-градостроительному проектированию города.