Расширен круг получателей выплат при рождении второго ребенка на Южном Урале

В Челябинской области расширена категория получателей региональной выплаты при рождении второго ребенка.

Законопроект был внесен губернатором Алексеем Текслером и одобрен депутатами Законодательного собрания региона на заседании 25 августа 2022 года.

В настоящее время на получение этого вида пособия может претендовать малообеспеченная семья, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

Законопроектом критерий нуждаемости увеличен более чем в два раза - до двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. С первого июня 2022 года – 28 тысяч 506 рублей.

Новая областная мера социальной поддержки назначается на вторых детей, рожденных или усыновленных с первого января 2022 года. Размер выплаты составляет 50% величины прожиточного минимума для детей. С первого июня 2022 года были изменены размеры ряда пособий и выплат семьям с детьми (в связи с индексацией прожиточного минимума на 10%). В настоящее время размер выплаты при рождении второго ребенка в области равен шесть тысяч 844 рубля.

Пособие предоставляется ежемесячно вплоть до достижения ребенком возраста одного года.

По прогнозам министерства социальных отношений области, до конца 2022 года выплату получат родители порядка 3,5 тысячи детей. На эти цели в бюджете области предусмотрено 143 миллиона рублей.

ДЛЯ СПРАВКИ

Право на ежемесячную денежную выплату в случае рождения (усыновления) второго ребенка имеют семьи, если ребенок рожден, начиная с первого января 2022 года по 30 ноября 2024 года включительно, и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения (после принятия закона - двукратный размер ПМ). При назначении учитывается занятость родителей.

Подать заявление можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ.