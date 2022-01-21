Растет число заболевших ковидом южноуральцев и снижается число выздоровевших

В Челябинской области за прошедшие сутки выявлено 404 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, что на 14,4% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее – 353 человек, прирост 12,8% или 40 человек). Среди новых инфицированных – 15 школьников (накануне - восемь). С начала пандемии подтверждено 153 тысячи 196 случаев ковида.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы лишь шесть пациентов, переболевших ковидом (днем ранее - 41). Всего в регионе 142 тысячи 324 жителя сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция оборвала жизни шести южноуральцев, что меньше аналогичного показателя предыдущих дней (накануне умерло семеро человек).

Всего с начала пандемии скончалось семь тысяч 682 жителя с подтвержденным COVID-19, в том числе шесть тысяч 404 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 21 января 2022 года на госпитальных базах и на дому получают лечение три тысячи 148 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – две тысячи 756 жителей).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.