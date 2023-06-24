Разговор на мосту

Александр Дрынкин – студент первого курса, будущий повар-кондитер. У него активная жизненная позиция, и человек он творческий: участвует в проведении литературных гостиных, где может выступать и в качестве ведущего, и в качестве чтеца, пробует сочинять стихи. А творческие работы, которые студент-первокурсник пишет на уроках литературы, отличаются оригинальностью.

Вот и эта история вышла из-под его пера:

…Моросил дождь, медленно падая на серый асфальт. Парень в темном плаще и начищенных до блеска туфлях стоял на мостках у озера, облокотившись на перила. Он смотрел, как небольшие волны качают из стороны в сторону белоснежных лебедей. Молодой человек держал в руках кусочек хлеба и, отламывая маленькие кусочки, то и дело бросал их в воду. Лебеди поначалу робко подплывали к берегу и хватали хлеб, но через какое- то время напрочь забыли о скромности.

Вскоре за его спиной появилась девушка с зонтиком в руках. Обернувшись, он увидел свою старую знакомую: в школьные годы Данил и Лера сидели за одной партой. На светлых брючках бывшей одноклассницы была видна грязь: её она собрала на пути в парк. Девушка подошла ближе к парню, и её зонтик теперь стал спасением от надоедливого дождя для них двоих.

- Простынешь же, - сказала Лера, улыбнувшись однокласснику. И стала смотреть на плавающих лебедей.

- Я тут частенько гуляю, да только тебя здесь не замечала никогда, - продолжила девушка, с интересом рассматривала его небритое лицо.

- Я вообще-то здесь редкий гость, просто в этот раз подумал, что здесь не так уж и плохо постоять да пораскинуть мозгами, - Данил говорил спокойно, без лишней сентиментальности и все смотрел на озеро и плавающих по нему лебедей.

Можно было подумать, что бывшая одноклассница ему совершенно безразлична и что разговаривает он с ней просто от скуки. Но это совсем не так: хоть они с Лерой не были влюблены друг в друга и не были лучшими друзьями, девушка эта всегда привлекала его внимание. На уроках он восхищённо рассматривал её рисунки, а ещё его поражал идеальный почерк соседки по парте. Но самое интересное - это разговоры на уроках или на переменках. С ней он нес ерунду, смеялся и разговаривал на «больные» темы. Да что греха таить, хоть и редко, но он изливал ей свою душу.

- Ну-с, и что же в этот раз беспокоит тебя, друг мой? – в её голосе сквозила едва прикрытая ирония. – Я же понимаю, что сюда ты пришёл не просто так!

У Леры, а Данил это отлично помнил, был острый язычок и отменное чувство юмора.

А ещё она очень хорошо изучила мальчишку, который не один год сидел с ней за одной партой. Она знала, что даже самые грустные истории он выдаёт скорее как факты и не делает из них печальных событий. Если он и говорил о том, что его беспокоит, то либо спокойно, с долей холода, либо немного с юмором.

Данил оторвал взгляд от озера и поднял глаза к небу: ветер толкал темные облака вдаль, дабы дать шанс солнцу озарить землю своим светом.

- Я бы не сказал, что это сильно меня беспокоит, но я и правда кое-чего не понимаю. Видишь ли, в колледже, где я учусь, нам дали, так сказать, домашнее задание - написать об учителе жизни. Но дело в том, что я не знаю, о ком писать, ведь у меня был далеко не один учитель.

- Да, задачка, конечно, та еще. Зная тебя, может, не так и хорошо, я всё-таки представляю, какой ты на самом деле! Ты весьма интересная личность, а кто тебя создал таким, какой ты сейчас, еще надо подумать! Ты должен поворошить свое прошлое и ответить на вопрос: кто помог тебе воспитать в себе ценные для тебя качества и дал опыт?

На какое-то время Данил задумался, его глаза замерли, а лицо застыло, и он стал похож на робота. Молодой человек отправился в детство, в те времена, когда первый раз пришел в клуб военно-патриотического движения. Ребят тренировал Виктор Павлович, он научил своих воспитанников многому, а главное – показал, как важно иметь внутренний стержень и непоколебимый дух. Частые поездки на сборы в места, далекие от привычных наших удобств, научили самостоятельности.

Потом он вспомнил свою бывшую девушку. На первый взгляд, она, конечно, далеко не учитель, но с ней он научился понимать хоть немного чужую боль. А близкий когда-то друг, оказывается, помог понять ему, как быстро меняется человек и что в нём может появиться то, что невозможно никогда принять. И тут Данил осознал, что он должен написать, и, достав из сумки тетрадь, он чёрной гелиевой ручкой записал первые строки: «Каждый человек, появляющийся в нашей жизни, – учитель!». Лера заглянула через плечо одноклассника в его тетрадь и довольно улыбнулась…