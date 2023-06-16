Ремонт тепловых сетей в Копейске повлияет на движение автобусов

В Копейске (Челябинская область) в связи с ремонтными работами на тепловых сетях временно изменят маршруты движения автобусы №4, №6, №8, №26, №30а, №41 и №123.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», с 18 часов 16 июня до шести утра 19 июня в Копейске будет перекрыто движение по проспекту Победы в районе жилых домов на участке от дома №31а до дома №42.

В указанный период автобусы вышеназванных маршрутов будут ходить следующим образом:

№4: Автовокзал — проспект Победы — Фруктовая — Кожевникова — Юннатов — проспект Победы — ДК им. Петрякова.

№6: Автовокзал — Лихачёва — Фруктовая — Гольца — Молодой Гвардии — Гастелло — Автовокзал.

№8: Автовокзал — Лихачёва — Фруктовая — Юннатов — Хохрякова — Автовокзал.

№26: Автовокзал — проспект Победы — Фруктовая — Кожевникова — Юннатов — проспект Победы — Октябрьский.

№30а: Автовокзал — проспект Победы — Фруктовая — Кожевникова — Юннатов — проспект Победы — Калачёво.

№41: Автовокзал — Гольца — Юннатов — проспект Победы — ДК имени Петрякова.

№123: Автовокзал — проспект Победы — Фруктовая — Кожевникова — Юннатов — проспект Победы — Парк Гагарина.

Напомним, в Челябинске в предстоящие выходные изменятся маршруты движения пяти троллейбусов – в связи с модернизацией контактной сети.