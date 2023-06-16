16.06.2023
В июне меняется расписание электричек Челябинск-Магнитогорск
16.06.2023
В Магнитогорске дали старт реализации областного закона, касающегося содержания домашних животных
16.06.2023
Герман Греф: Российская экономика прошла беспрецедентно тяжелый период лучше всех ожиданий
16.06.2023
Ремонт тепловых сетей в Копейске повлияет на движение автобусов
16.06.2023
В Челябинске ограничили движение на улице Кузнецова
16.06.2023
На месте заброшенного челябинского «Молодогвардейца» скоро откроют спортплощадку
Ремонт тепловых сетей в Копейске повлияет на движение автобусов
08.06.2023
В Челябинске временно изменят маршруты троллейбусы №7 и №12
31.05.2023
В Челябинске во время «ЗаБега.РФ» автобусы на северо-западе изменят свои маршруты
27.01.2023
В Челябинске в выходные троллейбусы №7 и 12 изменят свои маршруты
03.11.2022
В Металлургическом районе Челябинска трамваи временно изменят маршруты
Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
16.06.2023
ПО «Маяк»: обыкновенное чудо длиною в три четверти века
15.06.2023
Челябинская область получит беспрецедентные меры поддержки на развитие туризма
15.06.2023
Учреждения культуры и образования Челябинска готовятся к первому сентября
15.06.2023
В Челябинской области на 50% увеличили грантовую поддержку НКО
14.06.2023