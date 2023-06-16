В Челябинске в выходные изменятся маршруты пяти троллейбусов

В Челябинске в предстоящие выходные дни изменятся маршруты движения пяти троллейбусов: №7, №10, №12, №17 и №19.

Данная мера связана с модернизацией контактной сети, из-за чего с субботы, 17 июня, до пяти утра 19 июня будет закрыто движение городского электротранспорта через перекресток проспекта Ленина и Свердловского проспекта, а также на участке улицы Бажова от Героев Танкограда до Танкистов.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», в эти дни троллейбусы будут следовать по таким маршрутам:

№7: ЧМК — Свердловский пр. — Труда — Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Комсомольский проспект — ЧМК.

№10: Солнечный берег — Свободы — Тимирязева — площадь Революции — Солнечный берег.

№12: Молдавская — Комсомольский проспект — Свердловский проспект — Труда — Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Молдавская.

№17: Молдавская — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных — Труда — Энгельса — Парк Гагарина.

№19: ЖБИ — Свободы — Тимирязева — площадь Революции — ЖБИ.

Челябинцам рекомендуют пользоваться автобусами №1, №2, №4, №21с, №34, №51, №55с, №64, №483, КМ (компенсационный маршрут), для экономии - использовать месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей по транспортной карте.