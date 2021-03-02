Рожденные бездомными Радины дети будут жить в тепле домашнего очага

Обаятельные четвероногие карапузы, спасенные челябинкой Зариной Батичко в суровые январские морозы, обрели хозяев - малышей, рожденных бездомной собакой в старом холодном доме, разобрали, как горячие пирожки: уж больно щенки симпатичные, да и судьба у них трогательная.

Всего за несколько дней (это был конец февраля) добрые люди забрали пятерых подопечных сердобольной Зарины, которая спасала щенков, находясь на приличном сроке беременности. Готовясь во второй раз стать мамой, девушка не смогла не протянуть руку помощи матери-собаке, родившей в жуткие морозы семерых детей.

«Сегодня Голди уехал в свою новую семью... Пусть он будет счастлив... Люблю тебя, мой малыш...», «Моника уехала домой в хутор Миасский... к своим новым, любящим хозяевам... Я буду скучать...моя девочка...» - это первые два поста Зарины, опубликованные 26-го февраля. Про трех других щенков (Бусю, Кроша и рыжика, которому на момент переезда еще не дали имя), отправившихся в новые семьи следом за братом и сестрой, их спасительница написала столь же тепло, с той же грустью от расставания и с той же надеждой, что у ее маленьких четвероногих друзей все будет хорошо.

«У меня осталось два щенка, но я их не отдам, пока Рада (мама малышей – прим.) не привыкнет ко двору. Да и одна она очень грустить будет», - рассказала Зарина агентству «Урал-пресс-информ» несколько дней назад (сейчас она уже, похоже, вообще решила с ними не расставаться).

Интересно, что на двоих оставшихся малышей (один из них – вылитый Белый Бим – Черное Ухо, и он, по словам челябинки, самый ласковый из всех семерых детей Рады) желающих хватает.

«Объявления о пристройстве убрали, а так бы уже и двоих оставшихся щенков забрали. Их очень просили отдать в Кыштым, планировали обучить пастушьим навыкам, чтобы собаки пасли телят и овец. Но мне жалко… Это тяжелый труд, целый день на жаре… А вообще про каждого щенка мне сказали, что он особенный. А я просто их очень любила… И безумно благодарна за то время, что мы провели вместе... Чувствую радость сквозь боль расставания. И надеюсь, что они обрели любящие семьи...» - щенкам по-настоящему повезло, что в суровые январские морозы они, только-только появившиеся на свет малыши, попали именно к Зарине Батичко.