Руководство челябинского аэропорта примет кадровые решения в отношении виновников выкатывания самолета с пассажирами

В отношении лиц, ответственных за инцидент в челябинском аэропорту (первого декабря текущего года самолет с пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы), будут приняты кадровые решения, которые позволят усилить кадровый потенциал авиапредприятия.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщила пресс-секретарь международного аэропорта «Челябинск» Елена Светлова, которая отметила, что в настоящее время проверка по данному авиационному инциденту еще не завершена.

При этом, по словам Елены Светловой, руководство челябинского аэропорта уже сейчас приняло ряд мер для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

«В том числе разработан и утвержден план мероприятий, усиливающих контроль за работой аэродромной службы и службы планирования и управления производством», - сказала пресс-секретарь аэропорта, добавив, что его нынешнее руководство считает недопустимым повторение подобных ситуаций в будущем.

Напомним, около половины третьего ночи первого декабря при заходе на посадку воздушное судно «Bombardier» авиакомпании «UVT Aero», выполнявшее рейс сообщением Казань - Челябинск, выкатилось за край взлетно-посадочной полосы примерно на 20-25 метров.

На борту самолета находились 32 пассажира, один ребенок и три члена экипажа. К счастью, тогда никто не пострадал.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области утром первого декабря назвали предварительную причину случившегося: обледенение полосы и сильный боковой ветер. В тот день в воздушной гавани южноуральской столицы было задержано девять рейсов и отправлено на запасной аэродром (в аэропорт Кольцово Екатеринбурга) шесть самолетов.

Свою проверку сразу после инцидента начала челябинская транспортная прокуратура.