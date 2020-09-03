Руководство ТРК «Горки» все-таки сделало челябинскому предпринимателю скидку за аренду

Руководство ТРК «Горки» все-таки сделало челябинскому предпринимателю Светлане Богдашевой обещанную скидку за аренду.

Документы, подтверждающие это, директор ООО «Вкус 74» получила сегодня, третьего сентября, около пяти вечера. Таким образом, арендодатель все же исполнил ранее озвученные (и зафиксированные в допсоглашениях) договоренности.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ» Светлана Богдашева, арендующая помещения в «Горках» более тринадцати лет, заявила о произволе со стороны администрации торгово-развлекательного комплекса, в том числе о нежелании руководства предоставить скидку за июнь и июль текущего года, когда принадлежащая предпринимателю точка общепита не работала в связи с режимом ограничительных мер.

От своих слов, как уже было сказано выше, руководство ТРК «Горки» отказалось после того, как ООО «ВКУС 74» сообщило о своем выходе из комплекса.

«Скидку мне все же предоставили. За июнь, июль и август. Это только за аренду площадей, где размещалось мое кафе «Holiday Pizza». Еще за три помещения - склад, гардероб, офис – я заплатила полную сумму, несмотря на то, что ими в период действия ограничительных мер никто не пользовался. Тем не менее, скидки на эти помещения мне не предоставили. Кроме того, не вернули мне и деньги за последние несколько дней марта, когда ТРК закрылся на карантин», - рассказала Светлана Богдашева.

Что касается второй проблемы, о которой предприниматель также сообщила СМИ (администрация «Горок» отказывалась принимать помещение), то и это событие произошло. Акт приема-передачи также был выслан ей на почту, датирован документ вторым сентября. То есть Светлане Богдашевой придется заплатить штраф за два дня своего пребывания здесь после окончания срока действия договора (получается, выехала она несвоевременно).

С таким положением дел бизнесвумен не согласна, потому что, утверждает она, арендодатель сам задержал ее - в том числе тем, что выдвинул новые, неожиданные требования. Вот и образовались «лишние» (договор действует до 31-го августа) два дня.

«Кроме того, сегодня мне прислали письмо со штрафными санкциями. Они решили меня оштрафовать на 37 тысяч рублей за нарушение масочного режима моими сотрудниками, хотя никаких писем у меня от них не было. Акты о нарушении, которые я должна была подписывать как руководитель, ранее мне не предоставлялись. Складывается впечатление, что они решили мне мстить», - отметила Светлана Богдашева.