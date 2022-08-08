С 10 августа меняются тарифы на проезд в общественном транспорте Челябинской агломерации

Со среды, 10 августа, на общественном транспорте территории Челябинска и Копейска (Челябинская агломерация) начнет действовать новое билетное меню.

В новом билетном меню предлагаются гибкие варианты системы оплаты проезда. Так, разовый проезд по транспортной карте с пересадкой за 60 минут будет стоить 25 рублей. Проезд по банковской карте без пересадки с 10 августа обойдется в 26 рублей.

Льготный проездной повысился всего на один рубль, его стоимость составляет 12,5 рубля (на сегодня – 11,5 рубля).

Наличными за проезд придется заплатить 30 рублей, что на семь рублей выше нынешней цены (было 23 рубля).

При этом стоимость единого месячного проездного еще раз будет снижена на 300 рублей и составит 1100 рублей.

Новое билетное меню призвано активнее использовать месячный проездной на все виды транспорта с неограниченным числом поездок и бесплатными пересадками, а также стимулировать поездки за безналичный расчет (по транспортным и банковским картам) для сокращения затрат перевозчиков на сбор наличных средств и повышения прозрачности экономики перевозок.

Безлимитные проездные и транспортные карты можно купить в Центре выдачи карт (трамвайное депо № 1, ул. 1-ой Пятилетки, 30), в диспетчерских пунктах: «ПКиО» (ул. Лесопарковая, 3А), «Молдавская» (ул. Молдавская, 12), «Чичерина» (Проспект Победы, 396), «ЧКПЗ» (Копейское шоссе,1Г), «Мамина» (ул. Мамина, 1), «Троллейбусное депо № 2» (Свердловский тракт, 9А).

Транспортные карты также имеются в продаже у кондукторов (водителей) в автобусах большого класса, троллейбусах и трамваях.

Карты можно приобрести только за наличный расчёт.

Пополнить транспортные карты можно как наличными, так и за безналичный расчет. Это можно сделать через систему «Город», в отделениях ПАО «ЧелябИнвестБанк», через приложение «СбербанкОнлайн», в приложении Интерсвязь – «Умный домофон», в пунктах продажи, а также на автостанциях «Южные ворота» (Областная больница), «Северные ворота» (ул. Черкасская, 1Н), автовокзале «Центральный».

Ежемесячные проездные карты (месячный проездной без лимита поездок) можно продлить: в пунктах пополнения, в отделениях ПАО «ЧелябИнвестБанк».

Список и карта расположения пунктов продажи карт.

Замминистра миндортранса Егоров ранее пояснял, старые тарифы не менялись с 2017 года и значительно ниже, чем в большинстве российских городов-миллионников. Темпы роста тарифов были значительно медленнее стоимости комплектующих и новых автобусов, поэтому перевозчики не могли качественно обновить свой подвижной состав.