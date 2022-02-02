С 2023 года приемка дорожных объектов в Челябинской области станет более оперативной

В Челябинске построят здание для сотрудников Южно-Уральского Центра дорожных испытаний и исследований и размещения спецоборудования.

Заказчиком строительства выступает ОГКУ «Челябоблинвестстрой». Возвести объект планируется до 20-го декабря текущего года.

Как сообщает сегодня, второго февраля, пресс-служба городской администрации, новая лаборатория разместится на улице Профинтерна, 112.

Центр будет, кроме прочего, проводить измерения и различные виды исследований образцов, оценивать качество материалов дорожного строительства.

«Строительство здания позволит более оперативно принимать дорожные объекты, ускорить процедуры по выявлению различного рода технологических нарушений на дорогах всей Челябинской области», - пояснили в мэрии.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона уточнили, что Южно-Уральский Центр дорожных испытаний и исследований осуществляет лабораторный контроль на региональных и муниципальных автомобильных дорогах Челябинской области.

Современнейшее испытательное оборудование, которое разместится в новой лаборатории, полностью соответствует новым техническим требованиям Таможенного союза, заявили в миндортрансе.

Кроме того, Центр располагает двумя передвижными лабораториями для диагностики и мониторинга состояния автомобильных дорог.

В связи с возведением здания попадающие в пятно застройки деревья и кустарники будут снесены (снос согласован с управлением экологии и природопользования Челябинска).

Весной-летом текущего года подрядчик произведет на территории Советского района компенсационную высадку 50-ти деревьев лиственных пород, трех кустарников и уложит почти четыре тысячи квадратных метров газона.