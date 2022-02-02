02.02.2022
С 2023 года приемка дорожных объектов в Челябинской области станет более оперативной
02.02.2022
ВТБ увеличит индексированные государственные выплаты на детей
02.02.2022
Купейные вагоны нового модельного ряда начнут курсировать в составе фирменного поезда «Южный Урал»
02.02.2022
СберПрайм+ — самая выгодная экосистемная подписка в стране
02.02.2022
В Челябинске маршрутчик сбил восьмилетнюю девочку
02.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на 3 февраля
С 2023 года приемка дорожных объектов в Челябинской области станет более оперативной
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
02.02.2022
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
02.02.2022
ММК: 90 огненных лет
01.02.2022
Текслер: Нам нужны тысячи человек, чтобы полностью закрыть потребность в здравоохранении
31.01.2022
Куляшов не сделал, а Ксензов сделает: челябинцы надеются, что новый зам Котовой вернет на Советскую и Пушкина двустороннее движение
28.01.2022