ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

С 6 июля в Челябинской области начнут открывать оздоровительные лагеря для детей

Общество
Сегодня, 17:58
Автор: 
Любовь Юрина

С понедельника, шестого июля, стартует летняя детская оздоровительная кампания в Челябинской области.

Соответствующее решение принял губернатор Алексей Текслер.

«Принял решение о начале летней оздоровительной кампании. Заезды ребятишек в пришкольные и загородные лагеря поэтапно начнутся с 6 июля», - написал в своих аккаунтах в социальных сетях глава региона.

Губернатор потребовал обеспечить полную безопасность детей при организации отдыха. Соответствующие службы проверяют готовность лагерей к приему детей. В настоящий момент все сотрудники, которые будут работать в загородных лагерях, сдают анализы на коронавирусную инфекцию.

«Открытия лагерей мы все ждем с нетерпением. Сделаем все, чтобы дети со всей области хорошо отдохнули», - подчеркнул Алексей Текслер.

Министр образования и науки области Александр Кузнецов пояснил агентству «Урал-пресс-информ», подавляющее большинство территорий готовы открывать школьные лагеря. Большая часть загородных лагерей также готова принимать детей с учетом рекомендаций Роспотребнадзора – 50% загрузка, использование средств индивидуальной защиты, тестирование педагогов.

Глава минобра уточнил, что городские и загородные лагеря будут открываться поэтапно. «Поэтапность связана с тем, что нам надо протестировать перед заездами педагогов и иных сотрудников лагерей, а их несколько тысяч», - уточнил Александр Кузнецов.

Министерство запросит у муниципалитетов сроки открытия детских лагерей и в зависимости от них будет составлять графики тестирования.

Детям, которые отправятся в лагерь, необходимо будет предоставить стандартную справку о неконтактности. «Тестировать детей никто не планирует, этого и не нужно», - считает министр.

Продолжительность смен будет варьироваться от 14 до 21 дня. Единого решения по срокам не будет. В августе в значительной части муниципалитетов тоже будут работать лагеря.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Коронавирус
Федерация
Сегодня, 17:54
В Китае обнаружили новый вирус свиного гриппа
Общество
Сегодня, 17:51
Со 2 июля детсады Челябинской области заработают в полном объеме
Федерация
Сегодня, 17:28
Число случаев коронавируса в мире превысило 10 миллионов
Общество
Сегодня, 14:56
У сотрудника минпрома Челябинской области подозревают коронавирус
Сегодня, 14:38
Жители Челябинска предлагают главе Курчатовского района убрать за ламой
Сегодня, 14:15
У еще одного сотрудника минстроя Челябинской области выявлен коронавирус
Сегодня, 13:38
Наталья Котова: В Челябинске растет качество образования и количество школьников
Сегодня, 12:54
Александр Кузнецов – о цифровизации: Никто не собирается отменять очное образование
Сегодня, 11:56
Наталью Котову предложено включить в совет директоров ХК «Трактор»
Сегодня, 11:52
За сутки умерло три пациента с коронавирусом в Челябинске и Коркино
Сегодня, 11:44
За сутки в Челябинской области подтверждено 145 случаев коронавируса
Сегодня, 11:38
В Челябинской области в память о погибших в Великой Отечественной высадили тысячи деревьев
Сегодня, 11:16
Андрей Максуров: Срывов плановых отправок призывников в Челябинской области не допущено
Сегодня, 11:04
Отделение детской областной больницы в Челябинске закрыли на карантин
Общество
Сегодня, 17:51
Со 2 июля детсады Челябинской области заработают в полном объеме
Экономика
Сегодня, 16:11
Алексей Текслер поручил КСП проверить областной аптечный склад
Новости
Сегодня, 17:55
Происшествия
Челябинец переоделся в женскую одежду и нацепил парик, чтобы отомстить своей сестре
Сегодня, 17:54
Федерация
В Китае обнаружили новый вирус свиного гриппа
Сегодня, 17:49
Происшествия
Челябинца, расстрелявшего хаски на глазах хозяйки, не стали арестовывать
Сегодня, 17:47
Происшествия
В Челябинске пьяный внук поджег бабушку
Сегодня, 17:28
Федерация
Число случаев коронавируса в мире превысило 10 миллионов
Опрос

Верите ли вы, что поправки в Конституцию действительно направлены на улучшение качества жизни граждан?

Материалы рубрики
Сегодня, 15:45
Общество
Молодые семьи Челябинска получили возможность улучшить жилищные условия
Сегодня, 15:13
Общество
Челябинская телебашня засверкает цветами государственного флага РФ
Сегодня, 11:56
Общество
Наталью Котову предложено включить в совет директоров ХК «Трактор»
Вчера, 18:37
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 30 июня
Вчера, 16:10
Общество
Котова потребовала проверить, как моют маршрутки в Челябинске
Теги
Алексей Текслер
детский лагерь
коронавирус
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика