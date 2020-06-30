С 6 июля в Челябинской области начнут открывать оздоровительные лагеря для детей

С понедельника, шестого июля, стартует летняя детская оздоровительная кампания в Челябинской области.

Соответствующее решение принял губернатор Алексей Текслер.

«Принял решение о начале летней оздоровительной кампании. Заезды ребятишек в пришкольные и загородные лагеря поэтапно начнутся с 6 июля», - написал в своих аккаунтах в социальных сетях глава региона.

Губернатор потребовал обеспечить полную безопасность детей при организации отдыха. Соответствующие службы проверяют готовность лагерей к приему детей. В настоящий момент все сотрудники, которые будут работать в загородных лагерях, сдают анализы на коронавирусную инфекцию.

«Открытия лагерей мы все ждем с нетерпением. Сделаем все, чтобы дети со всей области хорошо отдохнули», - подчеркнул Алексей Текслер.

Министр образования и науки области Александр Кузнецов пояснил агентству «Урал-пресс-информ», подавляющее большинство территорий готовы открывать школьные лагеря. Большая часть загородных лагерей также готова принимать детей с учетом рекомендаций Роспотребнадзора – 50% загрузка, использование средств индивидуальной защиты, тестирование педагогов.

Глава минобра уточнил, что городские и загородные лагеря будут открываться поэтапно. «Поэтапность связана с тем, что нам надо протестировать перед заездами педагогов и иных сотрудников лагерей, а их несколько тысяч», - уточнил Александр Кузнецов.

Министерство запросит у муниципалитетов сроки открытия детских лагерей и в зависимости от них будет составлять графики тестирования.

Детям, которые отправятся в лагерь, необходимо будет предоставить стандартную справку о неконтактности. «Тестировать детей никто не планирует, этого и не нужно», - считает министр.

Продолжительность смен будет варьироваться от 14 до 21 дня. Единого решения по срокам не будет. В августе в значительной части муниципалитетов тоже будут работать лагеря.