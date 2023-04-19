С новой «изюминкой»: амфитеатр у челябинской «Юности» готов к приему гостей

Монументальный железобетонный объект с деревянным покрытием в новом сквере у дворца спорта «Юность» в Центральном районе Челябинска – долгожданный амфитеатр – готов к приему гостей.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» глава Центрального района Виктор Ереклинцев, вчера, 18 апреля, подрядчик закончил работы и убрал ограждение.

Как отмечает районный глава в своем телеграм-канале, исполнитель контракта закончил и отделочные работы, и монтаж деревянного покрытия амфитеатра - объект готов к эксплуатации.

«По задумке архитекторов, сооружение должно стать местом для встреч и проведения различных мероприятий», - рассказал челябинцам Виктор Ереклинцев.

Напомним, амфитеатр на набирающем популярность общественном пространстве монтировал и устанавливал ИП Семенов. Стоимость заключенного с индивидуальным предпринимателем контракта составила 2,7 миллиона рублей.

С предшественником бизнесмена Семенова, ООО «Лама» из Перми, муниципальный контракт на установку амфитеатра был расторгнут по причине его неисполнения данной организацией.

Напомним, благоустройство сквера возле «Юности», где еще недавно был автовокзал, продолжает концепцию преображения набережной у реки Миасс, поэтому установленные там малые архитектурные формы и мощение выполнены в едином стиле.

Проект благоустройства общественного пространства у дворца спорта разрабатывал «ГОЛОС Девелопмент» при участии бюро «ПЖЛСТ» и сопровождении управления архитектуры и администрации Центрального района Челябинска. Данную территорию в качестве объекта благоустройства 2022 года выбрали сами жители. Сквер создали по программе «Формирование комфортной городской среды».