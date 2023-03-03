Железобетонно! Амфитеатру у «Юности» быть

Подрядчик, оставивший челябинцев без амфитеатра (ООО «Лама» из Перми), оштрафован на 2,7 миллиона рублей за неисполнение муниципального контракта. Работы выполняет новый подрядчик.

Прокуратура установила, что администрация Центрального района Челябинска в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» заключила муниципальный контракт с ООО «Лама», зарегистрированным в Перми, на выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к дворцу спорта «Юность» в границах улиц Красная, Труда, Свердловского проспекта, путем установки амфитеатра.

Напомним, в Челябинске в прошлом году были заключены контракты на благоустройство, озеленение и освещение территории рядом с дворцом спорта «Юность. Изюминкой должен был стать амфитеатр, длина которого по внешнему периметру составила бы сорок метров. Он должен был быть установлен до пятого августа прошлого года.

«В нарушение требований законодательства и условий контракта, обязательства в установленные сроки обществом не исполнены, амфитеатр не установлен, в связи с чем администрацией принято решение об отказе от исполнения муниципального контракта в одностороннем порядке», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Информация в отношении ООО «Лама» направлена в УФАС Челябинской области для решения вопроса о включении в реестр недобросовестных поставщиков. Судом ООО «Лама» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере стоимости неисполненных обязательств на сумму 2 750 000 рублей.

«С «Ламой» контракт мы расторгли еще в прошлом году, затем заключили новый. Амфитеатр будет, планируем его установить до конца марта», - рассказал глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

Новый подрядчик (контракт выиграл местный предприниматель - ИП Семенов) работает. Сумма контракта заключенного с ним контракта - 2,7 миллиона рублей. Срок исполнения – 15 марта 2023 года. Конструкция будущего амфитеатра - из железобетона. Так что объект появится возле «Юности» железобетонно.