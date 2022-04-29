Сделано в Челябинске: в кинотеатре «Знамя» состоялся премьерный показ «Старшего сына»

В челябинском кинотеатре «Знамя» сегодня, 29-го апреля, в 15 часов состоялся премьерный показ (с последующим обсуждением) первого пилотного фильма – «Старший брат» - из цикла пяти короткометражек детского патриотического киножурнала «Белый журавлик».

«Белый журавлик» - новый совместный проект челябинского Фонда содействия и поддержки ветеранов спецслужб и силовых ведомств «Живые и мертвые» (руководитель - ветеран боевых действий Владимир Саломатин) и автономной некоммерческой организация «Творческое объединение «Доброе кино» (руководитель - Ольга Малахова).

Напомним, «Белый журавлик» из Челябинска стал одним из победителей первого конкурса проектов 2022-го года, организованного Фондом президентских грантов РФ.