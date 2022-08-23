Сделай правильный выбор: спецпредложение ЮУрГУ для тех, кто ценит свои деньги и время

В Южно-Уральском государственном университете завершается прием на бюджет. У абитуриентов остается возможность подать документы в крупнейший вуз региона и получить качественное и престижное высшее образование по контрактной форме обучения.

Комфортные условия оплаты обучения и высокие стипендии

Обучение по контракту дает шанс реализовать свои мечты и освоить желаемую профессию, тем более что учиться платно в ЮУрГУ выгодно.

С этого года абитуриенты, которые поступают на контрактной основе на очное или очно-заочное обучение, могут получить скидку на обучение в размере от трех до 30 процентов. Размер скидки будет зависеть от количества набранных баллов и своевременности оплаты.

Также ЮУрГУ предлагает для своих студентов гибкую систему оплаты обучения: посеместровая оплата, возможность использовать средства материнского капитала или воспользоваться образовательным кредитом с государственной поддержкой.

Именная стипендия для «контрактников» в размере десяти тысяч рублей в месяц выплачивается в течение первого семестра студентам, поступившим с высокими баллами за ЕГЭ (250 баллов), победителям и призерам олимпиад, поступающим без экзаменов, и победителям МИО «Звезда», поступающим на общих основаниях.

В этом году в ЮУрГУ была учреждена именная стипендия ректора для студентов контрактной формы обучения для поощрения за успехи умных, талантливых ребят. Студенты, успешно закрывшие последние две сессии на оценки «хорошо» и «отлично», могут рассчитывать на выплату в размере десяти тысяч рублей.

Заочное и дистанционное образование – многообразие направлений

Современный темп жизни, желание совмещать работу и учебу, личные обстоятельства часто являются основополагающими причинами того, что многим удобнее получать высшее образование заочно или дистанционно.

Институты и высшие школы ЮУрГУ предлагают большой выбор престижных направлений подготовки заочной формы обучения по всем уровням образования. Студенты-заочники находятся в той же образовательной среде, обучаются по тем же образовательным программам, что и студенты очной формы обучения. Главное отличие – меньшее количество очных занятий. В течение учебного года студенты посещают три сессии длительностью от полутора до четырех недель.

В ЮУрГУ также можно получить высшее образование удаленно, поступив в Институт открытого и дистанционного образования. Набор ведется на десять направлений подготовки бакалавриата и четыре направления подготовки магистратуры. Этот вариант подойдет тем, кто по каким-либо причинам не может посещать занятия и не хочет тратить деньги на проезд. Присутствие студента необходимо будет только на госэкзаменах и защите диплома.

Подробнее о поступлении в ЮУрГУ - на специальном портале для абитуриентов.

Центр по работе с абитуриентами: (351) 267-91-47.

Приемная комиссия: 8 (800) 300-00-55 (звонок по УрФО - бесплатный).

Информация о работе приемной комиссии:

понедельник-пятница - с 10:00 до 15:00;

суббота - с 10:00 до 13:00.

Адрес: пр. Ленина, 85, второй учебный корпус.

E-mail для всех вопросов: prkom@susu.ru.