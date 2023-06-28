Сегодня мусульмане России празднуют Курбан-байрам

Сегодня, 28 июня, российские мусульмане отмечают Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) – праздник жертвоприношения. Он является одним из главных праздников в исламе. С самого раннего утра прошли праздничные богослужения во всех мечетях, в том числе в Челябинской области. Президент России Владимир Путин, губернатор Алексей Текслер, Главный муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Хаджи-Хазрат Раев, Митрополит Челябинский и Миасский Алексий поздравили мусульман с праздником.

Владимир Путин направил поздравление российским мусульман по случаю наступления Курбан-байрама. Этот праздник, знаменующий завершение паломничества к великим святыням ислама, имеет глубокий, нравственный, духовный смысл, отметил глава государства. Испокон веков он отмечается благими делами и заботой о ближнем

«Мусульманская община России играет большую, созидательную роль в жизни страны, вносит значимый вклад в упрочение межнационального и межрелигиозного мира, в сбережение семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения», - говорится в поздравлении. Президент пожелал всем мусульманам здоровья и успехов.

«Сегодня миллионы мусульман во всем мире празднуют Курбан-байрам. Для Южного Урала, где всегда была крепкая мусульманская община, это один из главных дней в календаре. Курбан-байрам сближает людей разных поколений, возвращает к истокам веры и непреходящим ценностям, общим для всех, – справедливости, добру, милосердию, заботе о ближнем, уважении к окружающим. Эти духовно-нравственные ориентиры помогают находить правильные решения во всех жизненных ситуациях, дают силы для преодоления любых трудностей и служат надежной основой мира и согласия между народами на Южном Урале», - отметил в своем поздравлении Алексей Текслер.

«Для всех мусульман этот праздник олицетворяет светлые идеалы добра и справедливости, честности и самоотверженности, братства и дружбы. На протяжении веков Курбан-байрам объединяет людей, дает возможность проявить милосердие и щедрость», – говорится в поздравлении.

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий направил поздравление председателю духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей муфтию Ринату Раеву.

Владыка Алексий напомнил: сила и многонационального народа России – в его единстве и великодушии, в общих представлениях о добре и порядочности. И на Южном Урале православные и мусульмане живут в мире и дружбе, вместе созидают благополучие Отчизны.

Алексей Текслер пожелал, чтобы Курбан-байрам принес в каждый дом мир, благоденствие, счастье и взаимопонимание, а мусульманам Челябинской области - бережно хранить культурное наследие и укреплять духовное единство.

Владыка Алексий пожелал мусульманам Южного Урала здоровья, счастья, крепости сил и щедрой помощи Божией во всех благих трудах.

Глава Челябинска Наталья Котова в своем поздравлении отметила, что праздник Курбан-байрам является неотъемлемой частью духовного наследия нашего многонационального народа и олицетворяет общечеловеческие ценности: добро, милосердие, сопереживание.

Мэр подчеркнула, что миллионы российских мусульман встречают этот праздник в кругу семьи и близких и что такое уважение к многовековым духовным традициям служит сближению людей, утверждению идеалов единства, добра и морали.

«Приверженность этим общечеловеческим ценностям является основой межнационального и межконфессионального согласия, способствует духовному оздоровлению общества и обретению душевной гармонии. В дни великого праздника вы следуете благим целям, раздавая угощения, заботясь о тех, кто более остальных нуждается в помощи. Вы укрепляете свою веру и даете надежду окружающим на светлое завтра. От всей души желаю счастья, благополучия и всего наилучшего вам и вашим близким!» - сказала Наталья Котова.