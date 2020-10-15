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Семь школ Челябинска откорректировали сроки осенних каникул

Общество
Сегодня, 13:25
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинске семь школ откорректировали сроки осенних каникул, внеся изменения в свои календарные учебные классы для недопущения распространения ОРВИ и коронавирусной инфекции. В четырех школах все учащиеся ушли на досрочные каникулы, в трех – только несколько параллелей.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации Челябинска, в четырех образовательных учреждениях – в лицее № 35, школе № 115, гимназии № 76, школе № 45 - осенние каникулы по измененному календарному графику введены для всех обучающихся с 1 по 11 классы.

«В лицее №35 осенние каникулы для учащихся с первого по 11 классы переносятся на более ранний срок и продлятся с 12 по 25 октября», - пояснили в администрации учебного заведения. Первая четверть в лицее завершится седьмого ноября. Вторая четверть начнется с девятого ноября.

В трех школах каникулы по измененному календарному учебному графику организованы для нескольких параллелей. В образовательном центре № 2 (микрорайон Парковый) раньше срока отправлены на каникулы только школьники с пятого по 11 класс. Учащиеся начальной школы (с первого по четвертый класс) будут отдыхать по утвержденному ранее графику – со второго ноября.

В школе № 110 раньше на каникулы ушли учащиеся с пятого по девятый классы.

В школе № 36 первая четверть раньше срока завершилась у учеников начальной школы. «В период с 12 по 16 октября 2020 года для учеников 1-4 классов организованы дополнительные каникулы. Учебный процесс продолжится с 19 октября», - сообщает администрация школы. Осенние каникулы для младших классов перенесены пройдут с 23 по 28 ноября. Учащиеся с пятого по 11 классы продолжат учиться в обычном режиме. На каникулы они уйдут в соответствии с Календарным графиком с третьего ноября.

По данным городской администрации, по состоянию на 14 октября ограничительные мероприятия по ОРВИ введены в 52 классах в 27 школах Челябинска.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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