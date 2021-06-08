Сенатор Маргарита Павлова призывает не торопиться включать прививку от ковида в нацкалендарь

Член Совета Федерации ФС РФ от Челябинской области Маргарита Павлова призывает отсрочить проведение первого чтения законопроекта о включении в национальный прививочный календарь вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 и провести его широкое общественное обсуждение.

Соответствующее письмо сенатор отправила председателю комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрию Морозову (профессору, заведующему кафедрой детской хирургии и урологии-андрологии Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова). Об этом она написала в своем аккаунте в соцсетях.

Маргарита Павлова разделяет беспокойство части россиян быстротой рассмотрения законопроекта о включении вакцинации от ковида в нацкалендарь прививок.

Законопроект был внесен в Госдуму 25 мая 2021 года. Четвертого июня документ был рассмотрен на заседании комитета по охране здоровья и рекомендован для принятия в первом чтении. Сегодня, восьмого июня, его должны рассмотреть в первом чтении на заседании Думы. Рекомендуемый срок рассмотрения поправок – девятое июня.

«Такие решения должны широко обсуждаться обществом прежде их принятия, - высказала свое мнение Маргарита Павлова. - Не случайно около ста тысяч граждан подписали петицию в сети, призывая провести широкое общественное обсуждение». На данный момент петицию подписали более 103 тысяч россиян.

Маргарита Павлова попросила Дмитрия Морозова содействовать переносу первого чтения законопроекта и проведению широкого обсуждения.

В пояснительной записке отмечается, что включение прививки от ковида в национальный календарь позволит закупать препараты для вакцинации от коронавируса за счет средств федерального бюджета. До настоящего момента средства на закупку вакцины выделялись из резервного фонда правительства РФ.

По расчетам минздрава РФ, для уверенного контроля за эпидемическим процессом и стабилизации ситуации по коронавирусу необходимым обеспечить охват вакцинацией не менее 60% взрослого населения России. На эти цели до конца года дополнительно потребуется 29,7 миллиона доз вакцин.

Противники включения прививки против ковида в национальный календарь считают, что в этом случае будет нарушен декларируемый на сегодня принцип добровольности. И будут заставлять ставить прививку от коронавируса всех бюджетников, военных, а также людей старше 50 лет, спортсменов, туристов, паломников, людей, проживающих на попечении государства.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что законопроект не затрагивает права граждан на отказ от прививки, он необходим для финансирования закупок вакцины из федерального бюджета.

«Люди волнуются, что вакцинация станет обязательной вне зависимости от их желания. Изучил законопроект и отвечаю на этот вопрос. Это не так, - написал Председатель Госдумы в своем Telegram-канале. - Прошу, не надо тратить силы и энергию, выступая против него. Он совершенно о другом».

Спикер уточнил, тем, кто хочет вакцинироваться, государство предоставит возможность поставить прививку бесплатно. А тех, кто не хочет, никто заставлять не будет, заверяет Володин.