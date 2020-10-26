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Школьников Челябинска отправили на каникулы

Общество
Сегодня, 10:45
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Автор: 
Инна Шемаева

Сегодня, 26 октября, половина школ Челябинска отправила учащихся на осенние каникулы.  Дети будут отдыхать две недели. Это связано с пандемией коронавируса и всплеском заболеваемости ОРВИ.

Об этом сказал на традиционном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

«Половина школ уже сегодня отправила детей на каникулы, в остальных установлен срок с 30 октября по 2 ноября. Школам, которые реализуют модель учебы по схеме «5+1», рекомендовано начать плановые каникулы в ноябре на неделю раньше запланированных сроков», - сказал Сергей Авдеев.

Напомним, продолжительность осенних каникул в школах Челябинской области увеличена в два раза по предложению губернатора региона Алексея Текслера. Кроме того, он рекомендовал средним специальным учебным заведениям и ВУЗам уходить на внеплановые каникулы в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Чтобы школьники могли на каникулах провести время интересно и с пользой, по поручению главы региона мининформ Челябинской области совместно с подведомственными учреждениями приступил к разработке онлайн-платформы «Детидома». Все ресурсы, предоставленные операторами связи и высокотехнологичными компаниями, будут бесплатными и рассчитаны на школьников всех возрастов.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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