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Продолжительность осенних каникул в школах Челябинской области увеличили в два раза

Общество
Сегодня, 18:19
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Автор: 
Любовь Юрина

Продолжительность осенних каникул в школах Челябинской области будет увеличена в два раза.

«Продлим на неделю осенние каникулы в школах Челябинской области, - написал губернатор Алексей Текслер на своей странице в Инстаграм. - Их продолжительность составит 14 дней вместо семи вне зависимости от даты начала - в конкретных школах она может быть разной».

Кроме того, губернатор рекомендовал средним специальным учебным заведениям и ВУЗам уходить на внеплановые каникулы в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

«Согласен с врачами: пауза позволит разорвать цепочки передачи вирусных заболеваний. Плюс у педагогов и детей будет время на отдых и восстановление сил», - подчеркнул глава региона. За две недели каникул планируется дооснастить школы рециркуляторами воздуха и другими средствами защиты.

Алексей Текслер подчеркнул, что просто отправить ребят на каникулы будет неполной мерой по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции. «Отпускать гулять в компании сверстников - это не лучшее решение, - уверен губернатор. - Сейчас вместе с нашими партнерами в IT-секторе обсуждаем варианты онлайн-активности для школьников. Например, бесплатный доступ к развивающим программам, киберспортивные турниры и прочее».

Алексей Текслер призвал южноуральцев поделиться своими предложениями по организации занятости детей и подростков в каникулы.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
коронавирус
Алексей Текслер
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