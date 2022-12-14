Школу в «Твоей Привилегии» откроют в январе 2023 года, в «Вишневой горке» - в сентябре

В 2023 году будут открыты две долгожданные школы в новых микрорайонах поселка Западный Сосновского района Челябинской области. В этом заверил жителей губернатор Алексей Текслер.

С вопросом о сроках открытия школ обратилась жительница на «Прямую линию» губернатора, которая проходит 14 декабря. Женщина также попросила главу региона, чтобы в новых образовательных организациях была предусмотрена группа продленного дня, что очень важно для работающих родителей учеников младших классов.

Сегодня дети из многочисленных, активно строящихся микрорайонов п. Западный (недалеко от Челябинска расположен) ездят на учебу школьным автобусом в поселок Садовый, деревню Малиновка, село Кременкуль.

Алексей Текслер ответил, что не так давно он побывал на строительных площадках. Школа в микрорайоне «Твоя привилегия» находится в высшей степени готовности. Учебный процесс должен начаться в январе 2023 года.

Школа на 1100 мест в микрорайоне «Вишневая горка» должна принять первых учеников первого сентября 2023 года. А минимум за месяц до этого момента здание должно быть сдано в эксплуатацию. Но по этому объекту, который возводит «Строймеханизация», пока есть вопросы. «Объект должен заработать первого сентября 2023 года, - обратился к подрядчику и региональному минстрою губернатор. – Надо постараться строителям это сделать. Проблем с финансированием нет».

Текслер отметил, что в поселке «Западный» (Сосновский район) возведено много микрорайонов, а социальной инфраструктуры практически не было. И лишь сейчас решается постепенно эта проблема.

В микрорайоне «Твоя привилегия» строится одноэтажное здание школы. Помещения начальной школы обособлены от других классов. Каждый класс имеет свой отдельный вход. Кабинеты химии, физики, биологии оборудованы лаборантскими. Также в школе предусмотрены актовый зал, два спортивных зала, медицинский кабинет и другие необходимые помещения. В школе смогут обучаться 1100 детей, в том числе школьники из двух других новых микрорайонов - «Вишневая Горка» и «Белый Хутор».

Школа в микрорайоне «Вишневая Горка» будет трехэтажной. Для начальных классов предусмотрено 16 учебных классов и шесть специализированных. Для школьников средних и старших классов, помимо основных кабинетов, предусмотрены также кабинеты физики, химии, биологии, естествознания, технического черчения и другие. В школе будут кабинеты трудового обучения, спортивный зал с душевыми и санузлом; залы для хореографии и тренажерный, актовый и читальный залы.

Как ранее рассказывал губернатор, в 2023-2024 годах в поселке «Западный» планируется построить три школы - в «Вишневой горке» (дополнительно к той, где был губернатор), «Белом хуторе» и в «Привилегии-2». «Средства предусмотрены как из регионального бюджета, так и в рамках новых инструментов, инфраструктурных облигаций», - уточнил глава региона.