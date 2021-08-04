В 2021 году в микрорайоне «Вишневая горка» начнется строительство долгожданной школы

В 2021 году начнется строительство школы на 1100 мест в микрорайоне «Вишневая горка» (недалеко от Челябинска, поселок Западный, Кременкульское сельское поселение, Сосновский район). Родители и дети давно мечтают о школе в микрорайоне.

Как сообщили в администрации Сосновского района, на сегодня дети из многочисленных, активно строящихся микрорайонов п. Западный ездят на учебу школьным автобусом в поселок Садовый, деревню Малиновка, село Кременкуль.

Третьего марта 2021 года районная администрация заключила контракт с подрядной организацией ООО «Строймеханизация» на строительство школы на 1100 мест в микрорайоне «Вишневая горка» поселка Западный.

Планируется в течение трех лет построить трехэтажное здание с техподпольем и с плоской кровлей. Его общая площадь 22 тысячи 464,64 квадратных метра.

В строительство будет инвестировано более 777 миллионов рублей. Из них 95,7 миллиона планируется освоить в 2021 году, 280,3 миллиона рублей - в 2022 году, 525,09 миллиона рублей – в 2023 году.

«В настоящее время подрядчиками ведется подготовка строительной площадки - снесены зеленые насаждения, проводится планировка строительной площадки. Стройплощадка огорожена, ведется вывоз порубочных остатков», - сообщили в районной администрации.

Как сообщал ранее министр образования и науки области Александр Кузнецов, в настоящий момент в поселке Западный строится две школы, каждая на 1100 мест. Одно учебное заведение (рядом с поселком «Привилегия») планируется запустить в эксплуатацию в течение предстоящего учебного года, вторую - в 2023 году.