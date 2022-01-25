Школы Челябинской области не переводят на дистант, лишь отправляют частично на карантин

Школы Челябинской области пока не планируют переводить на дистанционное обучение, несмотря на рост числа заболевших ковидом и ОРВТ школьников. На карантин отправляются лишь отдельные классы и учебные заведения, где регистрируется высокий уровень заболеваемости.

Сегодня, 25 января, Алексей Текслер в режиме ВКС провел областное совещание с членами регионального правительства и главами муниципальных образований

Губернатор подчеркнул, что перевод школ региона на дистант не планируется. «Решения по возможному переводу отдельных классов в образовательных учреждениях региона принимаются на основе складывающейся эпидситуации администрациями школ совместно с органами Роспотребнадзора, - отметил Алексей Текслер. - Обращаю ваше внимание, что в настоящее время принимать решение о переводе всех школ региона на дистант мы не планируем».

При этом в области уже шестой день подряд регистрируется существенный рост числа инфицированных школьников. По данным минздрава региона, накануне у 141 учащегося школы подтверждена коронавирусная инфекция. Днем ранее ковидом заболели 99 учеников, двумя днями ранее – 74.

По данным регионального минздрава, с начала учебного года официально подтверждено 655 случаев ковида у школьников. На сегодня 29 классов в Южноуральске, Копейске, Снежинске и Усть-Катаве изолировано по предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусом (вчера – лишь девять классов, рост в три с лишним раза).

Существенно растет и число классов, отправленных на карантин по острой респираторной вирусной инфекции.

«В Челябинской области 410 классов в 114 школах области находятся на карантине по ОРВИ», - сообщили в пресс-службе минобрнауки. Накануне - 136 классов в 53 школах, прирост в три раза.

По этой же причине две школы (в Копейске и Троицком районе) закрыты для очного обучения на карантин (накануне - одна школа в Троицком районе).

По разным причинам без введения карантинных мер на дистанционную форму обучения переведены 42 класса. Днем ранее - учащиеся одной образовательной организации региона в Коркинском районе.

В 20 детских садах на изоляции как контактные с больным коронавирусом находятся 22 группы: в Челябинске, Снежинске, Южноуральске, Сосновском и Кунашакском районах. Накануне – 14 групп в 14 дошкольных учреждениях.

По причине острой респираторной вирусной инфекции отправлены на карантин три группы и один детский сад в Аргаяшском районе.