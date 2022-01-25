25.01.2022
Генерал Скоков: Раскрываемость преступлений в Челябинской области выше среднего показателя по стране
25.01.2022
В Челябинской области построили дублер олимпийской трассы по ски-кроссу
25.01.2022
Магнитогорские ревизоры отчитались о работе
25.01.2022
Магнитогорский молочный завод получил грамоту Минседьхоза
25.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 26 января
25.01.2022
Челябинцам вернули воду
Школы Челябинской области не переводят на дистант, лишь отправляют частично на карантин
25.01.2022
В Челябинской области омикрон-штамм ковида выявлен у 28 жителей в пяти городах
24.01.2022
В Челябинской области отправлено на карантин по ОРВИ 136 классов, по ковиду - 9
24.01.2022
Треть чиновников администрации Челябинска перевели на дистант
24.01.2022
В Челябинской области растет число выявляемых за сутки заболевших ковидом школьников
Коллектив оркестра «Малахит»: Мы не дадим в обиду нашего руководителя
25.01.2022
Челябинцы не верят заявлениям Минэкологии об улучшении состояния воздуха
24.01.2022
Насколько активно вакцинируются студенты Челябинской области и что ждет непривитых
24.01.2022
Челябинск накрыли туманы-дурманы, Минэкологии опять не выявило превышений вредных веществ
21.01.2022
Челябинский завод «ТЕХНО» сократил выбросы почти наполовину
20.01.2022