Скоков призвал решить вопрос о выделении дополнительных дорожек для электросамокатов

В Челябинской области могут появиться дополниттельные велодорожки, по которым можно будет ездить только на средствах индивидульной мобильности. Начальник ГУ МВД России по региону Михаил Скоков считает, что это повысит безопасность как пешеходов, так и южноуральцев, передвигающихся на электросамокатах.

С наступлением теплого периода средства индивидуальной мобильности начинают набирать большую популярность в молодежной и подростковой среде. Вместе с тем в настоящее время городская инфраструктура не в полной мере приспособлена для использования современных средств передвижения, что ведет к происшествиям.

Речь об этом шла на оперативном совещании в региональном полицейском главке. Главный полицейские Челябинской области Михаил Скоков призвал комплексно подойти к решению проблемы, совместно проработать вопросы модернизации дорожной инфраструктуры, выделения дополнительных велосипедных дорожек, по которым будут передвигаться люди на электросамокатах и моноколесах.

Напомним, с первого марта 2023 году вступили в силу обновленные правила дорожного движения. Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи и моноколеса впервые получили статус средств индивидуальной мобильности (СИМ).

С первого марта 2023 года установлены следующие правила передвижения на СИМ:

- максимальная скорость движения – 25 километров в час;

- при совместном движении СИМ и пешеходов – приоритет у пешеходов;

- по пешеходному переходу водитель СИМ идет пешком;

- на тротуарах, пешеходных и велодорожках разрешается использовать СИМ весом до 35 килограммов;

- передвигаться на СИМ можно только на дорогах с максимально разрешенной скоростью 60 километров в час и по полосам для велосипедистов;

- ехать по правой стороной проезжей части могут водители СИМ старше 14 лет;