С первого марта 2023 году вступили в силу обновленные правила дорожного движения. Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи и моноколеса впервые получили статус средств индивидуальной мобильности (СИМ). Прописаны правила их использования.

СИМ - это транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя.

С первого марта 2023 года установлены следующие правила передвижения на СИМ:

- максимальная скорость движения – 25 километров в час;

- при совместном движении СИМ и пешеходов – приоритет у пешеходов;

- по пешеходному переходу водитель СИМ идет пешком;

- на тротуарах, пешеходных и велодорожках разрешается использовать СИМ весом до 35 килограммов;

- передвигаться на СИМ можно только на дорогах с максимально разрешенной скоростью 60 километров в час и по полосам для велосипедистов;

- ехать по правой стороной проезжей части могут водители СИМ старше 14 лет;

- возможность передвижения на СИМ по дороге будет обозначаться специальным знаком.

Несмотря на серьезное обновление ПДД по части средств индивидуальной мобильности, в КоАП никаких изменений по штрафам для владельцев электросамокатов не появится.

Штрафы за нарушения остаются прежними:

- если вы нарушили ПДД, к примеру – не спешились перед пешеходным переходом, вам грозит штраф в размере 800 рублей (ч. 2 ст. 12.29 КоАП),

- при совершении правонарушения в нетрезвом виде размер штрафа составит от тысячи до полутора тысяч рублей (часть 3 той же статьи),

- за создание помех движению транспортных средств вам грозит штраф в одну рублей по ч. 1 ст. 12.30 КоАП,

- если вы наехали на пешехода или нанесли кому-то вред здоровью легкой или средней тяжести, вас оштрафуют на сумму от тысячи до полутора тысяч рублей (часть 2).