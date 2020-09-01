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Скверы на Цвиллинга и Свободы в Челябинске защитят от нашествий вандалов

Общество
Сегодня, 16:20
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Автор: 
Евгения Александрова

В скверах на улицы Свободы и пересечении улиц Цвиллинга и Лазаретной в Советском районе Челябинска работы по благоустройству идут полным ходом.

Готовность первого объекта составляет 60 процентов, второго - 70. Об этом сообщил глава Советского района Владислав Макаров.

По его словам, на обоих общественных пространствах ведутся работы по обустройству тропиночной сети, оформлению газонов и высадке зеленых насаждений, в том числе крупномерных деревьев. Кроме того, производится монтаж закладных и установка малых архитектурных форм.

Кроме того, подготовлена документация на установку в скверах систем видеонаблюдения, которые помогут защитить благоустроеные территории от вандалов.

Напомним, оба пространства вошли в федеральную программу "Формирование современной городской среды" - вместе с 14-тью дворами Советского района, пять из которых уже сданы, готовность оставшихся девяти объектов составляет от десяти до 90 процентов.

В рамках региональной программы благоустройства "Реальные дела" в Советском районе, по словам Владислава Макарова, заканчивается асфальтирование проездов к 36-ти социально значимым объектам. Данная программа реализована на две трети.

Начаты в районе и работы по асфальтированию тротуаров прогулочных зон по улицам Обской, Калининградской, Сулимова и Орджоникидзе.

Разработано техническое задание по асфальтированию внутриквартальных проездов. Это стало возможным благодаря образовавшейся экономии денежных средств.

Кроме того, заключен договор на выполнение работ по изготовлению и установке на территории района скамеек.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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