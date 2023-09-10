10.09.2023
Челябинцев предупредили о возможном изменении цвета воды из крана
09.09.2023
День рождения Челябинска проходит под защитой полицейских
09.09.2023
В день рождения Челябинска Наталья Котова прогулялась по новой пешеходной зоне улицы Свободы
09.09.2023
В Кунашакском районе водитель вылетела из опрокинувшегося автомобиля и погибла
09.09.2023
Южноуральцев приглашают принять участие в викторине ко Дню танкиста
08.09.2023
Украинские дроны вновь пытались атаковать объекты в двух регионах РФ
Славные танкисты и танкостроители великой России отмечают профессиональный праздник
11.09.2022
Челябинск отметил славный праздник - День танкиста
07.09.2022
Музей Победы приглашает жителей Челябинской области на онлайн-программу ко Дню танкиста
02.09.2016
В парке «Сад Победы» Челябинска отметят День танкиста
На Южном Урале с середины пятницы и в выходные – сильные ливни, грозы, усиление ветра
08.09.2023
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023
Южноуральцев приглашают отметить День города Челябинска на площадке RCC Extreme
08.09.2023
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023
В Чебаркуле и Миассе подростки осквернили память о героях Великой Отечественной войны
07.09.2023