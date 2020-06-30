Со 2 июля детсады Челябинской области заработают в полном объеме

С четверга, второго июля, в Челябинской области начинают работать в полную силу все дошкольные учреждения. Об этом объявил на своей странице в Инстаграм губернатора Алексей Текслер.

«С четверга в полном объеме начинают работать детсады», - написал глава региона.

Как уточнили в министерстве образования и науки региона, для посещения детсада после длительного перерыва необходимо будет предоставить справку о неконтактности ребенка. Напомним, согласно п.11.3 СанПиН, если ребёнок болел или по иным причинам не посещал детсад больше пяти дней, его принимают в дошкольное учреждение только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.⠀

Кроме того, родителям необходимо будет поставить ребенка на питание в детсаду. Правда, сегодня они этого сделать не успевают, завтра выходной. Поэтому, скорей всего, все дети, длительное время не посещавшие детсад, смогут вернуться в свои группы не раньше пятницы. Да и то, если за четверг их родители успеют взять справки в поликлинике. Но и к этому условию тоже очень много вопросов (талонов не хватает, как не пересечься с больными).

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции с 28 марта по пятое апреля дошкольные учреждения региона работали в режиме свободного посещения, а после – в режиме дежурных групп.