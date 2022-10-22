Собкор «Урал-пресс-информ» в ЛНР с коллегами--журналистами привезли тепло в обитель кошек Северодонецка

Собственный корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в Луганской Народной республике Михаил Бондаренко и его коллеги из «Ура.ру» и «Аргументов и фактов» доставили помощь спасительнице кошек из Северодонецка.

«По просьбе Андрея Гусельникова (@GUSELANDREI ) из издания Соловьев.Live мы довезли генератор и передали собранные им средства в помощь жительнице Северодонецка Ирине, у которой на попечении находятся около ста кошек и 17 котят», - рассказал Михаил Бондаренко, отметив, что Ирина – человек с огромным сердцем, которая в столь сложное время дала крышу над головой такому огромному количеству животных.

По словам Михаила Бондаренко, когда они приехали к ней домой, сама Ирина оказалась на работе, журналистов гостеприимно встретила ее подруга и такая же большая любительница кошек Галина.

Все кошки и котята, которых кормит и за которыми ухаживают женщины (при помощи волонтеров, неравнодушных людей), пришли с улицы. Кто-то из животных, наверное, с рождения бездомный, а кто-то оказался брошен покинувшими город хозяевами. Приходит помощь и из Мариуполя, где открылся отель для мурлык, - оттуда присылают корма.

Ирина живет в пятиэтажке, которая наполовину сгорела – попал снаряд. Оказался поврежден шифер на крыше – во время дождей она протекает. Условия, что и говорить, не очень комфортные, однако ремонтных работ не проводится – в Северодонецке не осталось специалистов.

«Ирина и окружающие ее люди живут мирно, дружно, они открытые, дружелюбные, гостеприимные. Нас встретили очень хорошо, напоили кофе, приготовленным на костре. Очень обрадовались генератору, потому что это – тепло. А вода, к счастью, здесь есть», - рассказал Михаил Бондаренко.

Все кошки разные – и внешне, и внутренне, однако есть у них и общее - этих прекрасных животных объединяет то, что все они вытянули счастливый билет, попав к таким добрым и заботливым людям. Вместе теплей и веселей.