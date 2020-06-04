ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Сотрудница медуниверситета Челябинска скончалась от внебольничной пневмонии

Общество
Сегодня, 18:45
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинске на 45 году жизни скончалась сотрудница Южно-Уральского государственного университета от внебольничной пневмонии.

Как сообщили в пресс-службе минздрава региона, женщина очень поздно обратилась за помощью к врачам. Сегодня ночью была госпитализирована на автомобиле скорой помощи. Было проведено обследование на компьютерной томографии, по результатам которого была диагностирована внебольничная пневмония. Было начато необходимое лечение. «Но, несмотря на все предпринятые усилия врачами, сегодня женщина скончалась», сообщили в минздраве. Еще при жизни у нее был взят мазок на коронавирусную инфекцию. Но пока результаты анализы не известны.

Женщина проработала в Южно-Уральском медицинском госуниверситете (ЮУГМУ) 14 лет. За время работы она проявила себя как грамотный, уважаемый коллегами и очень отзывчивый человек, отмечают в министерстве здравоохранения. Минздрав и коллеги выражают соболезнования семье и близким.

«Коронавирус не обошёл стороной и коллектив Южно-Уральского государственно медицинского университета», - добавили в пресс-службе. Администрация принимает меры по недопущения распространения инфекции.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 15:18
Число заболевших коронавирусом в России превысило 441 тысячу, в УрФО – 17 тысяч
Общество
Сегодня, 12:01
В Челябинской области за сутки умерло два пациента с коронавирусом
Общество
Сегодня, 11:51
В Челябинской области растет число зараженных коронавирусом
Общество
Сегодня, 11:24
В Магнитогорске растет число тяжелых больных с коронавирусом
Сегодня, 11:48
Крошка и Барби родили челябинскому Антонио Бандерасу пятерых детей
Сегодня, 11:24
В Магнитогорске растет число тяжелых больных с коронавирусом
Сегодня, 11:06
В Челябинской области состоялась первая отправка весеннего призыва
Сегодня, 11:03
Кандидатом в Совет судей РФ выдвинут председатель Челябинского областного суда
Сегодня, 10:43
Челябинский Дом архитектора станет местом рождения городских инициатив и проектов
Сегодня, 10:13
Лишь каждый десятый челябинец не соблюдает масочный режим
Сегодня, 00:06
Жители аварийных домов Кыштыма начали получать квартиры в новостройках
Вчера, 12:34
Магнитогорск вновь возглавил антирейтинг по числу умерших пациентов с коронавирусом
Вчера, 11:44
В Челябинской области число новых случаев коронавируса пока превышает число выздоровевших за сутки
Вчера, 10:45
В Челябинске начался второй этап опрессовки
Общество
Сегодня, 12:01
В Челябинской области за сутки умерло два пациента с коронавирусом
Происшествия
Сегодня, 12:28
Голубая стрела
В Челябинске на работе проводника-трансвестита началась проверка
Новости
Сегодня, 18:00
Происшествия
Изверга из Челябинска, убившего грудного сына из-за громкого плача, отправили в колонию
Сегодня, 16:24
Среда обитания
В Челябинске ведутся поиски источников загрязнения воздуха
Сегодня, 14:28
Происшествия
Экскаваторщик Вишневогорского ГОКа, по вине которого погиб рабочий, оштрафован на 30 тысяч рублей
Сегодня, 13:32
Происшествия
В ДТП с вахтовым автобусом в ХМАО пострадали семеро южноуральцев, в том числе 2 миассцев
Сегодня, 13:25
Федерация
Родителей-алкоголиков хотят отправлять на принудительное лечение
Материалы рубрики
Сегодня, 11:03
Общество
Кандидатом в Совет судей РФ выдвинут председатель Челябинского областного суда
Сегодня, 10:13
Общество
Лишь каждый десятый челябинец не соблюдает масочный режим
Сегодня, 00:06
Общество
Жители аварийных домов Кыштыма начали получать квартиры в новостройках
02.06.20 15:36
Общество
Региональный Ростехнадзор в два раза быстрее стал проводить техосмотр и сверку номеров
02.06.20 12:17
Общество
Дом культуры в Аргаяше закрыли на карантин
Теги
ЮУГМУ
Министерство здравоохранения Челябинской области
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика