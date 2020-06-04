Сотрудница медуниверситета Челябинска скончалась от внебольничной пневмонии

В Челябинске на 45 году жизни скончалась сотрудница Южно-Уральского государственного университета от внебольничной пневмонии.

Как сообщили в пресс-службе минздрава региона, женщина очень поздно обратилась за помощью к врачам. Сегодня ночью была госпитализирована на автомобиле скорой помощи. Было проведено обследование на компьютерной томографии, по результатам которого была диагностирована внебольничная пневмония. Было начато необходимое лечение. «Но, несмотря на все предпринятые усилия врачами, сегодня женщина скончалась», сообщили в минздраве. Еще при жизни у нее был взят мазок на коронавирусную инфекцию. Но пока результаты анализы не известны.

Женщина проработала в Южно-Уральском медицинском госуниверситете (ЮУГМУ) 14 лет. За время работы она проявила себя как грамотный, уважаемый коллегами и очень отзывчивый человек, отмечают в министерстве здравоохранения. Минздрав и коллеги выражают соболезнования семье и близким.

«Коронавирус не обошёл стороной и коллектив Южно-Уральского государственно медицинского университета», - добавили в пресс-службе. Администрация принимает меры по недопущения распространения инфекции.