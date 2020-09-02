Сотрудницы фекальной станции в Катав-Ивановске заявили о мести со стороны руководства

Сотрудницы фекальной станции в Катав-Ивановске (Челябинская область) заявили о мести со стороны руководства в ответ на жалобу трудового коллектива.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», неделю назад женщины рассказали средствам массовой информации региона о невыносимых условиях работы, заявив, что их жизнь подвергается опасности: помещение находится в плачевном состоянии, крыша во время дождей протекает, пол заливает водой, которая попадает в розетки, - есть риск получить смертельный удар током (напряжение здесь высокое).

На сложную ситуацию коллектив станции, относящейся к МУП «ТеплоЭнерго», пожаловался общественникам из организации «Гражданский патруль», которые направили обращение в прокуратуру региона с просьбой провести проверку по факту нарушений техники безопасности, а также обязать руководство муниципального предприятия сделать на фекальной станции ремонт.

Сегодня, второго сентября, «Гражданский патруль» сообщил, что после громкого скандала в СМИ ремонт был запланирован. Кое-какие работы уже начались. Однако у женщин забрали спальное место, где они, выходя в смену, могли отдыхать.

«Мне сообщили, что начальство распорядилось забрать у сотрудниц старенький диван, оставив только жесткие стулья. Это какая-то жалкая, ничтожная месть, совершенно не мужской поступок. Людям и без того тяжело. Я настоятельно рекомендую руководству провести в таких условиях хотя бы одну ночь, выполняя все обязанности оператора. Возможно, после этого отношение к ситуации сильно поменяется», - отметила представитель «Гражданского патруля» в Катав-Ивановске Екатерина Сабирова.

Напомним, работницы фекальной станции просят также вернуть в смену второго человека, как это было раньше.