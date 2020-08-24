Работницы фекальной станции Катав-Ивановска опасаются за свою жизнь

В Катав-Ивановске (Челябинская область) работники фекальной станции, относящейся к МУП "ТеплоЭнерго", всерьез опасаются за свою жизнь. Женщины боятся, что их убьет током.

На невыносимые, по их словам, условия труда горожанки пожаловались в общественную организацию защиты прав потребителей "Гражданский патруль". Женский коллектив надеется, что общественники помогут привлечь внимание к их проблеме.

Как рассказала сотрудница станции Ольга Прохорова, помещение, в котором она работает вместе с коллегами, много лет не знало ремонта. Крыша протекает настолько сильно, что бывает залит пол. Регулярно попадает вода и в розетки, на которые женщинам приходится "одевать" самодельные чехлы из пластиковых бутылок.

"Ежедневно мы рискуем погибнуть, поскольку работаем с оборудованием под током в 380 вольт, которое заливает водой. Мы не просим слишком много, а просто хотим, чтобы здание отремонтировали и чтобы мы вновь выходили в смены по двое, как это было раньше", - поделилась Ольга Прохорова.

"Гражданский патруль" обратился в прокуратуру Челябинской области с просьбой провести проверку по факту нарушения техники безопасности на предприятии, а также обязать МУП «ТеплоЭнерго» сделать на станции ремонт.

Общественники считают неправильным,, что за свою работу в опасных для жизни условиях люди получают нищенскую зарплату (12 тысяч рублей в месяц).

"Люди работают по одному, рискуя при этом получить электротравму. Помощь же придет только с появлением сменщика", - отметила руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.