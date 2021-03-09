Сотрудники Роспотребнадзора Челябинской области награждены за вклад в борьбу с ковидом
Еще четверо жителей Челябинской области отмечены наградами за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19/
Соответствующий Указ о награждении орденами Пирогова и медалями Луки Крымского подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) глава государства наградил орденом Пирогова руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Челябинской области Анатолия Семенова и начальника отдела регионального Роспотребнадзора Раису Косареву.
Медалью Луки Крымского награждены специалист и ведущий специалист-эксперт регионального Управления Роспотребнадзора Надежда Боровских и Инга Объедкова.
Всего глава государства отметил работу более 200 врачей и медицинских сестер, сотрудников Роспотребнадзора и научно-исследовательских институтов и других специалистов.
Напомним, орден Пирогова и медаль Луки Крымского были учреждены Указом президента Владимира Путина от 19 июня 2020 года № 404.
Орден Пирогова назван в честь выдающегося русского хирурга и ученого, создателя первого атласа топографической анатомии, основоположника русской военно-полевой хирургии, основателя русской школы анестезии Николая Пирогова.
В свою очередь, медаль святителя Луки Крымского названа в честь выдающегося отечественного хирурга, ученого, автора трудов по анестезиологии и гнойной хирургии святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского.