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Сотрудники Роспотребнадзора Челябинской области награждены за вклад в борьбу с ковидом

Еще четверо жителей Челябинской области отмечены наградами за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19/

Соответствующий Указ о награждении орденами Пирогова и медалями Луки Крымского подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) глава государства наградил орденом Пирогова руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Челябинской области Анатолия Семенова и начальника отдела регионального Роспотребнадзора Раису Косареву.

Медалью Луки Крымского награждены специалист и ведущий специалист-эксперт регионального Управления Роспотребнадзора Надежда Боровских и Инга Объедкова.

Всего глава государства отметил работу более 200 врачей и медицинских сестер, сотрудников Роспотребнадзора и научно-исследовательских институтов и других специалистов.

Напомним, орден Пирогова и медаль Луки Крымского были учреждены Указом президента Владимира Путина от 19 июня 2020 года № 404.

Орден Пирогова назван в честь выдающегося русского хирурга и ученого, создателя первого атласа топографической анатомии, основоположника русской военно-полевой хирургии, основателя русской школы анестезии Николая Пирогова.

В свою очередь, медаль святителя Луки Крымского названа в честь выдающегося отечественного хирурга, ученого, автора трудов по анестезиологии и гнойной хирургии святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского.