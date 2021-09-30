Спелеологи Челябинской области спасли Игнатиевскую пещеру от печального «наследия» туристов

В В Катав-Ивановском районе Челябинской области прошла экологическая акция по очистке от загрязнений всемирно известной Игнатиевской пещеры, являющейся памятником истории и культуры федерального значения.

Как отмечает почетный спелеолог Российского союза спелеологов Семен Баранов, этот высокий статус был присвоен пещере за находящуюся под землей целую картинную галерею древних рисунков первобытных охотников.

«Подобных пещер в мире известно не так уж много, и все они в основном находятся на территории Западной Европы в Испании и Франции. В России же таких уникальных пещер выявлено к настоящему времени всего лишь три: Капова (Шульган-Таш) пещера в Башкортостане, Игнатиевская и Колокольная в Челябинской области», - отметил Семен Баранов.

Он рассказал, что в данных пещерах из-за низкой культуры поведения огромного числа посетителей начал стремительно скапливаться бытовой и древесный мусор, появились даже отходы жизнедеятельности человека, новые граффити (надписи и гравировки) на стенах и потолке (зачастую прямо поверх древних рисунков). На древесных и органических остатках стала обильно разрастаться плесень, реально угрожающая красочному слою древних рисунков.

«В связи с одномоментным пребыванием большого числа туристов в подземных полостях стал заметно повышаться устоявшийся тысячелетиями тепловой баланс и меняться газовый состав воздуха от выдыхаемого людьми углекислого газа. Не спасали положение и ранее установленные на входах в пещеры Игнатиевская и Колокольная стальные решетки – чересчур «любознательные» гости отгибали входные двери или делали подкопы под решетками и проникали внутрь этих природных музеев», - рассказал Семен Баранов.

Он подчеркнул, что все эти факторы стали пагубно влиять на состояние уникальных древних росписей на стенах и потолке пещер; образцы первобытной живописи стали деградировать и разрушаться. Поэтому возникла острая необходимость начать срочные мероприятия по спасению живописи первобытных людей, полному прекращению массового допуска населения внутрь подземных полостей и, главное, очистке ходов и гротов Игнатиевской пещеры от мусора.

С инициативой провести экологическую акцию в пещере Игнатьевской выступили челябинские спелеологи. Эту благородную волонтерскую инициативу поддержали в областном государственном учреждении «Особо охраняемые природные территории Челябинской области и министерстве экологии Челябинской области

В десять часов утра 25-го сентября группа спелеологов-волонтеров из 23-х человек собралась на перекрестке у села Аратское и, дождавшись представителя ОГУ «ООПТ ЧО», пересекла с пропусками границу Серпиевского природного заказника, отправившись к Игнатиевской пещере.

Переодевшись в разноцветные пещерные комбинезоны, одев на головы защитные каски с фонарями, вооружившись пластиковыми мешками для мусора и разделившись на пять групп, спелеологи разошлись по пещере по своим, заранее распределенным, маршрутам.

Общая длина пещеры Игнатиевской - 801 метр, площадь пола подземных ходов составляет несколько тысяч квадратных метров. Все это немаленькое пространство волонтерам необходимо было пройти, осмотреть каждый уголок и тупик, тщательно собрать весь обнаруженный мусор. Одна из групп занималась подробной фотосъемкой внутренних интерьеров пещеры, фотофиксацией современных варварских надписей, измеряла температуру воздуха и стен в разных частях пещеры.

«Два с половиной часа длилась акция спелеологов под землей по очистке этой необычной пещеры – комплексного нерукотворного памятника природы и памятника исторического и культурного наследия. Около 160 килограммов всевозможного бытового мусора и древесных остатков было упаковано в мешки и вынесено на поверхность для дальнейшей утилизации», - рассказал Семен Баранов.

Дальнейшие же мероприятия по реставрации, консервации и спасению уникальной пещерной палеолитической живописи Игнатиевской пещеры должны проводить, по его словам, уже квалифицированные ученые-специалисты не только нашей страны, но и ведущие зарубежные эксперты.

«Только так, общими усилиями неравнодушных, патриотических настроенных людей, ученых, природоохранных и культурологических организаций можно сохранить для потомков доставшееся нам огромное природное и историческое наследие», - подчеркнул Семен Баранов, добавив, что спелеологи Челябинска и Сима назвали акцию по очистке Игнатиевской пещеры экологической экспедицией «Патриот-2021», вложив в ее название глубокий смысл.