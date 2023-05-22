Все еще закрытую для туристов Игнатьевскую пещеру постоянно пытаются «взять штурмом»

Знаменитая природная достопримечательность Челябинской области - Игнатьевская пещера, что на границе Серпиевского государственного природного комплексного заказника, – все еще закрыта для посетителей: микроклимат в ней нестабилен и может привести к потере бесценных свидетельств древней истории – наскальных росписей эпохи палеолита.

Об этом рассказали в госкомитете охраны объектов культурного наследия региона, сотрудники которого 18 мая побывали в пещере, чтобы оценить ее состояние.

«Из-за распространения микроорганизмов, разрушающих рисунки, Игнатьевская пещера сейчас официально закрыта для всех, кроме ученых и сотрудников органов охраны, - заявили в госкомитете, подчеркнув, что «закрытый доступ к такому объекту - вовсе не исключение, а современная норма для большинства памятников подобного типа. - Например, в пещеру Ляско вот уже 60 лет попасть могут исключительно ученые, а в Капову пещеру вход для туристов закрыт с 2018 года».

В государственном комитете напомнили, что Игнатьевская пещера, объект культурного наследия федерального значения, является уникальным памятником – единственным в Челябинской области и вторым в России, где сохранился целый комплекс древнейших наскальных росписей эпохи палеолита. Высочайшая ценность росписей в Игнатьевской пещере ставит ее в один ряд с пещерой Ляско во Францией и Альтамирой в Испании.

Посетив Игнатьевскую пещеру 18 мая, сотрудники госкомитета обнаружили как положительные изменения (сокращено количество бытового мусора рядом с площадкой памятника и внутри пещеры; на внешней решетке и на прилегающей к памятнику территории сотрудники Фонда «Южный Урал» совместно с ГБУ «ООПТ» установили просветительские аншлаги с информацией о памятнике), так и целый комплекс негативных факторов.

«На боковых скальных поверхностях видны следы от свечей – вероятно, остались после несанкционированного доступа в пещеру. К сожалению, продолжаются попытки взломать решетку, спилить замки и сделать подкоп под заграждением, что пресекают сотрудники ГБУ «Особо охраняемые природные территории», в ведении которого сейчас находится Игнатьевская пещера», - рассказали в госкомитете.

В прошлом году сотрудники ООПТ Челябинской области привлекли к исследованию Игнатьевской пещеры специалистов Института наследия имени Лихачева - для отбора проб, выполнения анализов, проведения комплексных микроклиматических и микробиологических исследований и наблюдений.

По результатам этих исследований в госкомитет охраны объектов культурного наследия региона были поступили отчет о проведенных работах, включающий проект регламента использования пещеры, и рекомендации к корректировке охранных мер.

«Снова обращаем внимание на то, что сейчас запрещено любое туристическое, экскурсионное, учебное, просветительское и иное посещение пещеры! При всем уважении к интересу, проявляемому к древней истории, пещеру посещать нельзя!» - заявили в госкомитете охраны ОКН региона, прежний председатель которого Александр Баландин подписал вступивший в силу первого февраля 2018 года приказ о приостановлении доступа граждан к Игнатьевской пещере, расположенной в Катав-Ивановском муниципальном районе, в восьми километрах от деревни Серпиевка, вниз по течению реки Сим.

Как ранее отмечал доктор исторических наук, руководитель Южно-Уральской археологической экспедиции МГУ имени Ломоносова Вячеслав Житенёв, реконсервация Игнатьевской пещеры в 2018-м году стала вынужденной мерой, ведь она посещалась туристами бесконтрольно. Горы мусора, человеческие экскременты, плесневые грибы на камнях и поверхности пола пещеры - все это свидетельствовало о большом туристическом потоке в летний период.

Также ученый подчеркивал, что держать пещеру закрытой крайне опасно, поэтому необходимо было ее открыть, но подконтрольно, изучая все происходящие внутри процессы.

Напомним, еще в мае 2021 года в минэкологии Челябинской области порадовали новостью о том, что уникальный природный объект снова будет открыт для туристов – спустя три года «изоляции». Однако микроорганизмы по-прежнему опасны – Игнатьевская пещера до сих пор не может принимать большое количество гостей – лишь специалистов, выполняющих работы по ее сохранению, в том числе реставраторов, археологов, спелеологов.