Сразу четыре специалиста устроились в Брединскую районную больницу

Сразу четыре доктора в этом году трудоустроены в Брединскую районную больницу в рамках реализации программы «Земский доктор». Штат лечебного учреждения пополнили акушер-гинеколог и три хирурга

«Мы понимаем, что наш район отдаленный, и мы особенно рады привлекать молодежь, — рассказала Татьяна Пащенко, исполняющая обязанности главного врача Брединской районной больницы. - Специалисты, которые действительно посвящают себя работе, находятся. К примеру, сегодня уже больше месяца ведет прием в женской консультации высококлассный врач - акушер-гинеколог, имеющий большой практический опыт, Алтынай Осконова. Она приехала к нам по программе «Земский доктор», и намерения у нее достаточно серьезные».

Для привлечения медицинских кадров в регионе действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», в рамках которых, медицинские работники, переехавшие для работы в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек, получают единовременную компенсационную выплату. Врачам выплачивают по одному миллиону рублей, фельдшерам, акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов - 500 тысяч рублей.

Для медработников, переехавших на работу в удаленные и труднодоступные территории Челябинской области, предусмотрен более высокий размер выплат: для врачей – 1,5 миллиона рублей, для фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов – 750 тысяч.

«Я бывала в Бредах и раньше, приезжала в гости к своим друзьям, и понимала, что меня здесь ожидает и в бытовом, и далее в рабочем плане, - поделилась Алтынай Осконова. - Хороший районный центр, доброжелательные люди в посёлке, комфортное жилье, любимая работа - что еще нужно? Тем более, имеется стимулирующий материальный фактор, и это тоже немаловажно. А вообще, все познается в сравнении! Я много лет работала в Якутии, и порой, чтобы добраться до больного, приходилось на вертолете преодолевать огромные километры. Непогода, сильный мороз, а помощь человеку необходимо оказать, и пешком по сугробам и на различном транспорте приходилось передвигаться. Ничего, добирались, профессия у нас такая, — заключает врач. — В Бредах, что оценила, натуральные продукты и очень открытые, душевные люди, мне приятно с ними общаться».

Кроме того, с 17 сентября приняты на работу в больницу три хирурга на прием в поликлинику и в стационар.

«Они приехали к нам с семьями, также по программе «Земский доктор», причем их вторые половины тоже медицинские работники. Люди достаточно молодые, но имеющие уже практический опыт работы, что особенно приятно. Все специалисты будут обеспечены служебным жильем, а проблем с детскими садами и школами у нас, к счастью, нет. Тем более, за последнее время в Брединской районной больнице укрепляется материальная база. Мы вошли в программу «Модернизация первичного звена». Только в этом году начали работу цифровой маммограф, лаборатория, физиотерапевтический и кабинет ЭКГ оснастились новым специальным оборудованием, обновляется медицинский транспорт. Пациенты и медицинские специалисты довольны как никогда», - отметила Татьяна Пащенко.

Напомним, реализация программы «Модернизация первичного звена» на территории Челябинской области рассчитана до 2025 года. В рамках проекта ежегодно будет не только приобретаться новое оборудование. В него входят проведение капитальных ремонтов, строительство новых объектов здравоохранения, а также обновление медицинского транспорта. Общая стоимость закупленного в 2021 году оборудования уже превышает один миллиард рублей.