27.01.2022
Заведующий кафедры вуза Миасса стал фигурантом уголовного дела
27.01.2022
Иностранные наркокурьеры, задержанные ФСБ, отправились в колонию
27.01.2022
Большинство челябинцев считают, что «корону» поборем
27.01.2022
В Челябинске начала работу первая «ковидная» поликлиника
27.01.2022
В СИЗО Магнитогорска покончил с собой мужчина, обвиняемый в сексуальном насилии над девочкой
27.01.2022
Оплачивать проезд банковскими картами теперь можно в автобусах Увельского района
Срок самоизоляции при контакте с заболевшими коронавирусом сокращен в два раза
27.01.2022
В Челябинской области обновлен антирекорд суточной заболеваемости ковидом
27.01.2022
Большинство челябинцев считают, что «корону» поборем
27.01.2022
В Челябинске начала работу первая «ковидная» поликлиника
26.01.2022
Омикрон поразил 32 южноуральца в возрасте от 13 до 82 лет
Новая жизнь Карабаша: в «медном» городе Южного Урала появится маленькая Швейцария
27.01.2022
На сайте мониторинга качества воздуха в Челябинске происходят волшебные превращения
26.01.2022
Челябинская область получила федеральные деньги на дороги и на переселение
26.01.2022
Изменились правила выдачи жилищных субсидий
26.01.2022
Школы Челябинской области не переводят на дистант, лишь отправляют частично на карантин
25.01.2022