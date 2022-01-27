Срок самоизоляции при контакте с заболевшими коронавирусом сокращен в два раза

Роспотребнадзор сократил срок, в течение которого необходимо соблюдать самоизоляцию при контакте с больным коронавирусной инфекцией COVID-19.

До настоящего момента заболевшие коронавирусом обязаны были находиться на изоляции в течение двух недель (14 календарных дней). С 26 января 2022 года этот срок сокращен до семи календарный дней.

«Большинство случаев заражения происходит на ранней стадии заболевания вирусом SARS-CoV-2. Инкубационный период для омикрон-штамма составляет от двух до пяти дней», - пояснили причины сокращения срока в телеграм-канале Госуслуги,.

Если человек заразился после контакта с инфицированным, то в течении недели самоизоляции у него появятся признаки заболевания. В этом случае самоизоляцию нужно будет соблюдать уже как заболевшему.

Режим самоизоляции не нужно соблюдать тем, кто прошел полный курс вакцинации или переболел в течение шести последних месяцев и не имеет симптомов заболевания.

В Роспотребнадзоре пояснили, омикрон-штамм ковида более заразен (он передается в семь раз быстрее, чем преобладавший на сегодня штамм «дельта». Человек, заболевший штаммом «омикрон» может быть заразен уже в первые сутки после инфицирования.

Врачи советуют для защиты от коронавируса вакцинироваться и подчеркивают, что около 70% заболевших омикрон-штаммом коронавируса не прививались. Тем, у кого с момента вакцинации прошло полгода, нужно поставить повторную прививку.

Нужно также избегать посещения мест с большим скоплением людей, соблюдать установленные ограничения, использовать маски и антисептики. Правда, к этим советам прислушиваются далеко не все. Чтобы в этом убедиться, достаточно зайти в магазины, торговые центры, проехать на общественном транспорте.